На Сахалине живодеры привязали собаку к машине и загнали насмерть

7 октября двое мужчин на черном пикапе привязали собаку к машине и на большой скорости протащили ее по трассе Южно-Сахалинск - Оха. Животное от полученных травм погибло сразу же.
Очевидцы заметили машину с мертвой собакой на привязи на 294 километре дороги. Они стали сигналить и кричать водителю, но тот не останавливался и никак не реагировал. Одному из местных водителей удалось обогнать живодеров и преградить дорогу своим автомобилем, тогда-то они и остановились.
Из пикапа вышли двое мужчин, отвязали собаку, сняли с нее ошейник и выбросили труп животного в канаву. Пока свидетельница происшествия вызывала полицию, уехали.
На сегодняшний день, устанавливаются обстоятельства происшествия, принимаются меры, направленные на установления личности причастного к совершению указанного преступления.