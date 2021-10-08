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08.10
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На Сахалине живодеры привязали собаку к машине и загнали насмерть

6:44:3210/8/2021Фото: Pixabay
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Сейчас полиция ищет преступников и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Собака скончалась почти сразу

7 октября двое мужчин на черном пикапе привязали собаку к машине и на большой скорости протащили ее по трассе Южно-Сахалинск - Оха. Животное от полученных травм погибло сразу же.

Очевидцы заметили машину с мертвой собакой на привязи на 294 километре дороги. Они стали сигналить и кричать водителю, но тот не останавливался и никак не реагировал. Одному из местных водителей удалось обогнать живодеров и преградить дорогу своим автомобилем, тогда-то они и остановились.

Из пикапа вышли двое мужчин, отвязали собаку, сняли с нее ошейник и выбросили труп животного в канаву. Пока свидетельница происшествия вызывала полицию, уехали.

На сегодняшний день, устанавливаются обстоятельства происшествия, принимаются меры, направленные на установления личности причастного к совершению указанного преступления.

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преступлениенаказаниеиздевательства над животными
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