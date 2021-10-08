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"Он мне постоянно снится": В Бердске жена пропавшего в ледяной реке Мильтюш егеря Сергея Чумака полгода ждет стука в дверь

9:12:2710/8/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Ольгой
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Мужчина некоторое время проработал бердским лесником и трудился на благо города. Родные и близкие до сих пор живут надеждой. Супругу не покидает чувство, что Сергей будто бы рядом с ней. Но правоохранители больше не ищут пропавшего и отказались предоставить на его поиски вертолет.

Сергей пропал 16 апреля 2021 года
Сергей пропал 16 апреля 2021 года

Супруга пропавшего Сергея Чумака негодует из-за того, что ее пропавшего мужа больше никто не ищет.

Напомним, Сергей Чумак пропал после сплава со своими товарищами на реке Мильтюш 16 апреля 2021 года. Мужчины плыли в Бурмистрово на алюминиевой лодке, но в результате сильного течения, она перевернулась. Односельчанам чудом удалось выжить, однако 58-летнего Сергея Петровича унесла сильная река. Когда-то Чумак работал егерем Бердского охотообщества, а также лесником бердского лесхоза. При пропаже мужчины в Бурмистрово выезжали бердские спасатели. Они тщательно обследовали дно реки Мильтюш, но тело так и не нашли. Родственники Чумака и неравнодушные жители села пытались самостоятельно произвести поиски, но и это не дало результатов.

Как рассказала «Курьер.Среда» сегодня, 8 октября, Ольга Чумак, она неоднократно звонила в отдел полиции и следственный комитет, но безуспешно. По словам супруги, вертолет для проведения поисков мужа, она просила еще в мае, однако добиться желаемого смогла только в сентябре. К слову, и сейчас правоохранительные органы не торопятся.

- Поиски вообще никто не ведет никакие. Когда это дело было у оперативников, то было больше толку, нежели, чем отдали его следователю. Мы не знаем, что делать. Я бесконечно звоню следователю, а мне говорят, что он в отпуске до 15 октября. Пятнадцатого октября я поеду к нему и пообщаюсь лично,- отметила Ольга.

Женщина опровергла слухи о том, что в момент сплава Сергей с товарищами были выпившими.

- Это исключено! Сергей в 7 утра увез меня на работу совершенно трезвый и накануне, за неделю до пропажи, даже глотка пива не сделал. Он очень умный был мужчина,- изрекла Ольга.

В случившемся супруга Чумака винит стихию и природные условия. Как признается Ольга, ее не покидает чувство того, что очень скоро Сергей постучится в дверь родного дома.

- Постоянно дома нахожусь, как будто он со мной рядом. Снится, - со слезами произнесла женщина.

Отметим, что весной на поиски Сергея Чумака выдвигался бердский спасательный отряд. Николай Ярманов, будучи руководителем данной организации, заверил, что спасатели работают только по заявке полиции. Также Николай Егорович рассказал и о результатах поисковых мероприятий.

- Его не обнаружили, потому что была весна и большое течение. Трудно сказать. Там и криминал, и все может быть. Полиция расследует, нас просит и мы работаем. Мы патрулировали и еще несколько раз ездили. Мильтюш обследовали по поверхности и прилегающей территории водохранилища, а водолазные работы проводить, это иголку в стоге сена искать. Один говорит там, другой - в другом месте,- прокомментировал Ярманов.

Редакция направила официальный запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с целью выяснения условий для проведения будущих поисковых мероприятий. Срок ответа на запрос составляет 7 дней.

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