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В Выборге мужчина зарезал родителей и убил собаку гирей в попытке изгнать из них бесов

10:47:5710/8/2021Фото: Лайф
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Он состоял на учете в психиатрическом диспансере после дела о краже.

Собаку он убил гирей

Жуткое ЧП произошло накануне в Выборге. Там мужчина убил своих пожилых родителей и собаку. Как стало известно, преступником управляли голоса в голове, которые потребовали изгнать бесов из отца. Когда он начал резать 63-летнего мужчину ножом, на его крики прибежала мать. Последнюю он также зарезал и добил гирей. А после голоса в его голове обратили внимание на собаку, которой также требовалось изгнание бесов. К сожалению, животное постигла та же участь, что и супружескую пару – мужчина убил ее гирей.

Сейчас следователи уточняют диагноз парня, состоящего на учёте в психоневрологическом диспансере, куда его направили после дела о краже в 2017 году. Будет проведено медицинское освидетельствование. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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