В Бердске спикер горсовета Владимир Голубев победил на депутатских выборах с 17 841 рублем

Кандидаты в депутаты горсовета Бердска, которые участвовали в выборах 17-19 сентября 2021 года, отчитываются о расходах на предвыборную кампанию. При чем сведения подают как избранные, так и проигравшие претенденты на депутатский мандат.
Судя по официальным сведениям бердского горизбиркома, спикер депутатского корпуса Владимир Голубев победил со скромными вливаниями в размере 17 841 рубль. Пожертвований от организаций и граждан свыше 25 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно, которые необходимо указывать в отчетах, ему никто не делал.
Среди конкурентов представителя «Единой России» Голубева по округу №26 больше израсходовал на выборы только Сергей Федоров, выдвиженец от КПРФ. На его избирательный счет поступило 22 630 рублей. Ровно столько он потратил на предвыборную кампанию. У Ивана Ефименко, выдвинутого ЛДПР, в отчетах значится сумма в 1820 рублей, у Анастасии Гриневой — 60 рублей. Она, работающая в ИП Голубев менеджером отдела кадров, шла на выборы как самовыдвижение. А кандидаты Станислав Калиниченко, представитель «Справедливой России», и самовыдвиженец Дмитрий Маркелов, таможенник из деревни Сушиха, вообще не открывали счета и не вели агитацию с помощью печатных и других материалов, на изготовление которых нужны деньги.
Как рассказала «Курьер.Среда» председатель бердской ТИК Наталья Фокина, все кандидаты, независимо от результатов выборов, должны сдать финансовые отчеты до 29 октября.
- Некоторые кандидаты не открывали счета. Такое возможно, предусмотрено законом. Нарушений в части превышения установленных лимитов ни у кого нет. Верхняя планка (финансирования избирательной кампании — прим. ред.) определена законом для местных выборов в 1 млн рублей, - отметила Фокина.
Как сообщал «Курьер.Среда», в общей сложности кандидаты потратили на свою агитацию в ходе предвыборной гонки чуть более 3,8 млн рублей. Крупные вливания делал в своих выдвиженцев Бердский электромеханический завод. Но из пяти кандидатов-заводчан прошли в представительный орган муниципальной власти только двое — Елена Белова и Борис Арутюнов.
Напомним, что в дни голосования с 17 по 19 сентября на избирательном участке, где баллотировался Владимир Голубев, произошел скандал. Конкуренты обвинили его в незаконной агитации. Таковой они посчитали значок "Единой России" на лацкане его пиджака. ТИК не признал это агитацией, поскольку такой вид пропаганды не был заявлен кандидатом.