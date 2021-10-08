Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В доходы россиян включат заработки с инвестиций

7:55:2810/8/2021Фото: Pixabay
0

Это позволит увидеть точную картину доходов физических лиц.

Такой подсчет позволить выявить настоящий уровень дохода россиян

Росстат собирается считать заработки россиян по-новому. В них начнут включать доходы от инвестиций в биржевые активы через брокерские счета.

В ведомстве уже сформирована группа специалистов, в которой будет происходить обсуждение корректировок методологии подсчета денежных доходов граждан. В нее вошли представители самого Росстата и Центробанка. Учитывать будут и доходы физлиц исходя из состояния их брокерских счетов.

Отметим, учитываются дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и прирост капитала в результате успешной продажи ценных бумаг. По нынешним правилам, до тех пор, пока эти средства не выведены с брокерского счета на обычный банковский, они считаются сбережениями, а не доходами.

Стоит добавить, что среди Россиян пошла мода на интерес к инвестициям и биржевым торгам. За последние два года количество открытых на Московской бирже брокерских счетов физлиц выросло в несколько раз, достигнув рекордных значений.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
инвестициизарплатыподсчеты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вам интересна тема инвестиций?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске спикер горсовета Владимир Голубев победил на депутатских выборах с 17 841 рублем
7:47:07 10/8/2021
В Бердске спикер горсовета Владимир Голубев победил на депутатских выборах с 17 841 рублем
В Оренбургской области число погибших от отравления паленой водкой выросло до 17
7:37:44 10/8/2021
В Оренбургской области число погибших от отравления паленой водкой выросло до 17
БердскФирма с Сахалина проиграла торги по ремонту дорог Бердска: С 11 октября ощебенят улицу на округе спикера горсовета Голубева после секретного письма мэру
7:00:31 10/8/2021
Фирма с Сахалина проиграла торги по ремонту дорог Бердска: С 11 октября ощебенят улицу на округе спикера горсовета Голубева после секретного письма мэру
Китайский гороскоп на 2022 год: что ожидает каждого в году Тигра
7:00:16 10/8/2021
Китайский гороскоп на 2022 год: что ожидает каждого в году Тигра
БердскКак выбрать занятие для своего ребенка в Бердске, если он не знает, что ему нравится?
6:56:02 10/8/2021
Как выбрать занятие для своего ребенка в Бердске, если он не знает, что ему нравится?
На Сахалине живодеры привязали собаку к машине и загнали насмерть
6:44:32 10/8/2021
На Сахалине живодеры привязали собаку к машине и загнали насмерть
БердскВ Бердске суд оштрафовал одного из крупнейших бизнесменов города Николая Дремина за незаконное предпринимательство. И прекратил уголовное дело
6:34:27 10/8/2021
В Бердске суд оштрафовал одного из крупнейших бизнесменов города Николая Дремина за незаконное предпринимательство. И прекратил уголовное дело
Модель Анастасия Решетова официально заявила, что приняла ислам
6:23:17 10/8/2021
Модель Анастасия Решетова официально заявила, что приняла ислам
В Новосибирской области заработало новое крупное производство по выпуску российских серверов
6:17:13 10/8/2021
В Новосибирской области заработало новое крупное производство по выпуску российских серверов
БердскВ Бердске Антон Иванов возмущен словами начмеда Рэма Волкова о «хайпе». Он грозился облить себя бензином перед ЦГБ ради кислорода для мамы, но она все равно умерла
5:55:10 10/8/2021
В Бердске Антон Иванов возмущен словами начмеда Рэма Волкова о «хайпе». Он грозился облить себя бензином перед ЦГБ ради кислорода для мамы, но она все равно умерла