В доходы россиян включат заработки с инвестиций

Росстат собирается считать заработки россиян по-новому. В них начнут включать доходы от инвестиций в биржевые активы через брокерские счета.
В ведомстве уже сформирована группа специалистов, в которой будет происходить обсуждение корректировок методологии подсчета денежных доходов граждан. В нее вошли представители самого Росстата и Центробанка. Учитывать будут и доходы физлиц исходя из состояния их брокерских счетов.
Отметим, учитываются дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и прирост капитала в результате успешной продажи ценных бумаг. По нынешним правилам, до тех пор, пока эти средства не выведены с брокерского счета на обычный банковский, они считаются сбережениями, а не доходами.
Стоит добавить, что среди Россиян пошла мода на интерес к инвестициям и биржевым торгам. За последние два года количество открытых на Московской бирже брокерских счетов физлиц выросло в несколько раз, достигнув рекордных значений.