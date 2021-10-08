В России вырастет цена на капитальный ремонт в жилых домах

Кабинет министров РФ решил увеличить цены на капремонт в жилых домах. Произойдет это из-за подорожания строительных материалов. Кабмин РФ одобрил постановление, разрешающее пересматривать стоимость контрактов на капремонт, которые уже заключены. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что цена может возрасти максимум на 25%.
- Изменения важны для подрядчиков, поскольку фактически спасут их от работы в убыток и риска банкротства. Контракты, рассчитанные на выполнение в последующих годах, заключаются по нынешним ценам, и когда капремонт подорожает, регионам придется либо снижать объемы работ, либо поднимать размеры взносов и изыскивать средства, — сообщает РБК со ссылкой на директора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирины Генцлер.