В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Бердске секции по боксу или ММА. Гугл не ведает данной информации.
Гугл не ведает данной информации.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Бердске секции по боксу или ММА. Гугл не ведает данной информации.
От редакции
Куда водите детей?
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