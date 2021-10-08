В Новосибирске маленький тиктокер угрожал второклассникам жестокой расправой

В Новосибирске десятилетний тиктокер грозился устроить расправу над второклассниками, а вот полицейские почти сразу нашли хулигана и отобрали у него игрушечный пистолет.
Сам мальчик - четвероклассник. В своем ролике он прошёлся по родной школе с предметом, похожим на пистолет. Послание было страшным — он обещал, что в пятницу, 8 октября, второй класс школы «ляжет».
О такой угрозе в правоохранительные органы заявил пользователь приложения. Мужчина из Перми сразу обратился в органы. Он рассказал о тиктоке полиции — сотрудники пошли в гости к маленькому блогеру. Оружие из роликов у него изъяли — это был пластмассовый пистолет.
Проводится проверка.