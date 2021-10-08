Прохор Шаляпин признался, что он женился на Татьяне Дэвис не по любви

Прохор Шаляпин в очередной раз заявил о себе после новостей о смерти его новоиспеченной жены от коронавируса. И если ранее на телешоу он горевал и чуть ли не плакал от любви к супруге-миллионерше, то сейчас он признается, что чувств как-таковых и не было.
Теперь Прохор решил хорошо так заработать на своём «горе». В недавнем эфире он признался, что никогда не любил Татьяну, а инициатором их свадьбы была она. Он к ней испытывал лишь симпатию и дружеский интерес. Также она подошла ему по психотипу.
Сами причины женитьбы оказались странными: миллионерша позвонила Шаляпину с просьбой пожениться, так как она поспорила с подругой, что выйдет замуж раньше неё.
Отметим, у многих пользователей сети не было сомнений в том, что высокими чувствами там и не пахнет.