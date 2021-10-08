Когда ставить вакцину в октябре 2021 года: лунный календарь уколов и инъекций с лучшими и худшими днями

За 28-30 дней месяц обходит вокруг нашей планеты. От движения Луны зависит изменение приливов на отливы через каждые 12 часов 25 минут. Поэтому многие сейчас приходят к выводу, что Луна также влияет на человеческий организм, который на 70% состоит из воды. Но если раньше это было лишь наблюдением людей, то сегодня этим делом занялись ученые.
Фазы Луны подсказывают нам, какие дни месяца подходят для тех или иных процедур, а когда наступают неблагоприятные даты.
Поэтому существует лунный календарь, который подскажет – на какой эффект можно рассчитывать, отправляясь ко врачу, когда лучше поберечь свое здоровье и побыть дома, а в какие дни большая вероятность, что все пройдет максимально удачно. В особенности это касается прививок и других инъекций.
Считается, что самое подходящее время для похода к врачу - это время когда Луна убывает. Особенно удачно, если в такой период Небесное тело будет расположено в домах Рака, Козерога, Водолея, Весов или Льва. Большая вероятность, что после такого лечения вы не получите никаких неприятных последствий.
В октябре 2021 года несколько дней с убывающей Луной. С 21 октября 2021 года по 27 октября 2021 года.