Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда ставить вакцину в октябре 2021 года: лунный календарь уколов и инъекций с лучшими и худшими днями

4:00:4510/8/2021Фото: pixabay.com
0

Фазы Луны подсказывают нам, какие дни месяца подходят для тех или иных процедур, а когда наступают неблагоприятные даты.

Существует лунный календарь, который подскажет – на какой эффект можно рассчитывать, отправляясь ко врачу

За 28-30 дней месяц обходит вокруг нашей планеты. От движения Луны зависит изменение приливов на отливы через каждые 12 часов 25 минут. Поэтому многие сейчас приходят к выводу, что Луна также влияет на человеческий организм, который на 70% состоит из воды. Но если раньше это было лишь наблюдением людей, то сегодня этим делом занялись ученые.

Фазы Луны подсказывают нам, какие дни месяца подходят для тех или иных процедур, а когда наступают неблагоприятные даты.

Поэтому существует лунный календарь, который подскажет – на какой эффект можно рассчитывать, отправляясь ко врачу, когда лучше поберечь свое здоровье и побыть дома, а в какие дни большая вероятность, что все пройдет максимально удачно. В особенности это касается прививок и других инъекций.

Считается, что самое подходящее время для похода к врачу - это время когда Луна убывает. Особенно удачно, если в такой период Небесное тело будет расположено в домах Рака, Козерога, Водолея, Весов или Льва. Большая вероятность, что после такого лечения вы не получите никаких неприятных последствий.

В октябре 2021 года несколько дней с убывающей Луной. С 21 октября 2021 года по 27 октября 2021 года.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьелунапрививкилунный календарь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следите за фазой луны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки
4:06:49 10/8/2021
Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки
Озимый чеснок в октябре 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки по лунному календарю
4:00:52 10/8/2021
Озимый чеснок в октябре 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки по лунному календарю
Когда ставить вакцину в октябре 2021 года: лунный календарь уколов и инъекций с лучшими и худшими днями
4:00:45 10/8/2021
Когда ставить вакцину в октябре 2021 года: лунный календарь уколов и инъекций с лучшими и худшими днями
Болезнь Альцгеймера и коронавирус имеют общий генетический фактор риска
3:58:19 10/8/2021
Болезнь Альцгеймера и коронавирус имеют общий генетический фактор риска
Балкон рухнул с матерью и дочерью в Вольске: СК возбудил уголовное дело
3:50:06 10/8/2021
Балкон рухнул с матерью и дочерью в Вольске: СК возбудил уголовное дело
Мальчики устроили секс-оргию под окнами школы по обоюдному согласию в Пермском крае
3:29:11 10/8/2021
Мальчики устроили секс-оргию под окнами школы по обоюдному согласию в Пермском крае
В Канаде произошла вспышка неизвестного заболевания мозга: уже шесть человек умерли и десятки заразились
3:09:19 10/8/2021
В Канаде произошла вспышка неизвестного заболевания мозга: уже шесть человек умерли и десятки заразились
Чем опасна мощная луна в октябре 2021 года и что нужно обязательно сделать? Удачные и "черные" дни месяца накануне Суперлуния ноября
3:08:41 10/8/2021
Чем опасна мощная луна в октябре 2021 года и что нужно обязательно сделать? Удачные и "черные" дни месяца накануне Суперлуния ноября
Министром культуры Чечни назначили 22-летнюю дочь Рамзана Кадырова
3:03:07 10/8/2021
Министром культуры Чечни назначили 22-летнюю дочь Рамзана Кадырова
Как отдыхаем в 2022 году?
2:57:05 10/8/2021
Как отдыхаем в 2022 году?