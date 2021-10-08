В Новосибирской области при пожаре в частном доме заживо сгорел мужчина

07 октября днем в частном одноэтажном деревянном доме по улице Транспортная в городе Болотное Новосибирской области произошел пожар. Во время ликвидации возгорания было обнаружено тело 60-летнего мужчины. На место ЧП сразу же выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. По предварительным данным причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
На данный момент, по данному факту Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.
В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.