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В России главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре 2021

9:56:2810/8/2021Фото: Википедия
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Также премировали филиппино-американскую журналистку Мария Ресса.

Дмитрий Муратов

8 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира получил главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса.

Фотографию опубликовали на сайте комитета

Нобелевский комитет мотивировал это их усилиями по обеспечению свободы выражения мнений.

Напомним, Дмитрий Муратов - российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор (с февраля 1995 по ноябрь 2017 и с 2019 по н.в.) «Новой газеты». В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета. В феврале 1995 стал главным редактором издания, которое к тому моменту было переименовано из «Новой ежедневной газеты» в просто «Новую газету».

Какое-то время Муратов совмещал работу в газете и на телевидении. Так, в 1997 году он был ведущим программы «Пресс-клуб» (ATV — ОРТВ), в 1998—2000 — ведущим еженедельной программы «Суд идёт» на телеканале «НТВ».

"Курьер. Среда" поздравляет главного редактора "Новой газеты" с такой престижной наградой. Дмитрий Муратов вдохновляет своей работой многие редакции страны. Поздравляем!

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