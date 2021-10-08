В России главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре 2021

8 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира получил главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса.
Нобелевский комитет мотивировал это их усилиями по обеспечению свободы выражения мнений.
Напомним, Дмитрий Муратов - российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор (с февраля 1995 по ноябрь 2017 и с 2019 по н.в.) «Новой газеты». В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета. В феврале 1995 стал главным редактором издания, которое к тому моменту было переименовано из «Новой ежедневной газеты» в просто «Новую газету».
Какое-то время Муратов совмещал работу в газете и на телевидении. Так, в 1997 году он был ведущим программы «Пресс-клуб» (ATV — ОРТВ), в 1998—2000 — ведущим еженедельной программы «Суд идёт» на телеканале «НТВ».
"Курьер. Среда" поздравляет главного редактора "Новой газеты" с такой престижной наградой. Дмитрий Муратов вдохновляет своей работой многие редакции страны. Поздравляем!