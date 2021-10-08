В Новосибирской области мужчина забил до смерти жену в день свадьбы. Расследование дела завершено

В Новосибирской области в конце сентября празднование свадьбы закончилось смертью новобрачной.
29 сентября 2020 в компании, которая праздновала регистрацию брака, начался конфликт между супругами, которые поженились несколько часов назад. Мужчина 34 лет увидел молодую жену в компании с другим мужчиной и приревновал. Он начал ее избивать, не обращая внимание на сопротивление родственников.
Продолжение экзекуции проходило на дороге, при этом было нанесено не менее 28 ударов ногами по телу потерпевшей, затем труп был сброшен в овраг.
- На почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью, фигурант по делу подошел к супруге и на глазах у знакомого мужчины нанес ей множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Затем обвиняемый завел потерпевшую в дом, где продолжил избивать в присутствии знакомых и ее матери, которые пытались остановить его противоправные действия. Далее фигурант по делу отнес супругу на проезжую часть дороги улицы Железнодорожная, причинил ей не менее 28 ударов ногами в область ее туловища и головы и сбросил ее тело в ближайший овраг. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, - сообщили в СУ СКР по НСО.
Мужчина признал свою вину, расследование уголовного дела завершено, оно с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.