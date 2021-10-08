Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области мужчина забил до смерти жену в день свадьбы. Расследование дела завершено

10:15:1110/8/2021Фото: Pixabay
0

Причиной агрессии 34-летнего сибиряка стала ревность. В прокуратуре уже утверждено обвинительное заключение, дело передано в суд.

В день свадьбы молодой супруг убил жену из ревности

В Новосибирской области в конце сентября празднование свадьбы закончилось смертью новобрачной.

29 сентября 2020 в компании, которая праздновала регистрацию брака, начался конфликт между супругами, которые поженились несколько часов назад. Мужчина 34 лет увидел молодую жену в компании с другим мужчиной и приревновал. Он начал ее избивать, не обращая внимание на сопротивление родственников.

Продолжение экзекуции проходило на дороге, при этом было нанесено не менее 28 ударов ногами по телу потерпевшей, затем труп  был сброшен в овраг.

- На почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью, фигурант по делу подошел к супруге и на глазах у знакомого мужчины нанес ей множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Затем обвиняемый завел потерпевшую в дом, где продолжил избивать в присутствии знакомых и ее матери, которые пытались остановить его противоправные действия. Далее фигурант по делу отнес супругу на проезжую часть дороги улицы Железнодорожная, причинил ей не менее 28 ударов ногами в область ее туловища и головы и сбросил ее тело в ближайший овраг. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, - сообщили в СУ СКР по НСО.

Мужчина признал свою вину, расследование уголовного дела завершено, оно с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убил женузабил до смертидень свадьбы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выйдет снова женится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирской области мужчина забил до смерти жену в день свадьбы. Расследование дела завершено
10:15:11 10/8/2021
В Новосибирской области мужчина забил до смерти жену в день свадьбы. Расследование дела завершено
Индексация пенсий работающим пенсионерам 2022: Какие прогнозы для россиян и три сценария возврата «замороженных» денег от правительства
10:03:56 10/8/2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам 2022: Какие прогнозы для россиян и три сценария возврата «замороженных» денег от правительства
В России главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре 2021
9:56:28 10/8/2021
В России главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре 2021
В Новосибирской области при пожаре в частном доме заживо сгорел мужчина
9:38:16 10/8/2021
В Новосибирской области при пожаре в частном доме заживо сгорел мужчина
В России новый рекорд по смертности от коронавируса
9:24:13 10/8/2021
В России новый рекорд по смертности от коронавируса
Прохор Шаляпин признался, что он женился на Татьяне Дэвис не по любви
9:17:27 10/8/2021
Прохор Шаляпин признался, что он женился на Татьяне Дэвис не по любви
Светлые открытки памяти об усопших на Покровскую родительскую субботу
9:15:41 10/8/2021
Светлые открытки памяти об усопших на Покровскую родительскую субботу
Бердск"Он мне постоянно снится": В Бердске жена пропавшего в ледяной реке Мильтюш егеря Сергея Чумака полгода ждет стука в дверь
9:12:27 10/8/2021
"Он мне постоянно снится": В Бердске жена пропавшего в ледяной реке Мильтюш егеря Сергея Чумака полгода ждет стука в дверь
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 12 человек за сутки 8 октября
9:02:15 10/8/2021
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 12 человек за сутки 8 октября
Покровская родительская суббота: как по-церковному поминать усопших 9 октября, что делать на кладбище. Светлая молитва – дойдет до душ тех, кого нет с нами
9:00:31 10/8/2021
Покровская родительская суббота: как по-церковному поминать усопших 9 октября, что делать на кладбище. Светлая молитва – дойдет до душ тех, кого нет с нами