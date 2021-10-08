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08.10
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В Екатеринбурге детсады и школы атаковали сообщениями с угрозой нападения проводятся

11:51:0110/8/2021Фото: finder
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В МВД региона просят родителей на поддаваться панике и провокациям. Все учебные заведения проверили.

Школы проверяют на безопасность

В нескольких городах России распространились сообщения о возможности нападения вооруженных людей на школы, детские сады и вузы.

В Екатеринбурге подобное сообщение начало распространяться в родительских чатах. В Департаменте образования города сообщили о начатых проверках в учебных и дошкольных заведениях после поступивших угроз.

- Департамент образования уже обратил внимание всех наших руководителей образовательных организаций на усиление контроля. Кроме того, сотрудники Росгвардии проверили учреждения отдаленных территорий, тревожные кнопки и провели инструктаж, - сообщили в департаменте ТАСС.

Во всех школах и вузах дежурят сотрудники полиции, проходит постоянный контроль тех, кто пытается пройти на территории учебных заведений.

Начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых призвал родителей не поддаваться на провокации и не паниковать.

- Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях, - отметил он.

В Telegram-канале Уральского федерального университета опубликовано сообщение о том, что информация о планируемом нападении является фейком и не имеет ничего общего с действительностью. Все учебные заведения продолжают работать по расписанию.

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