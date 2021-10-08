В Пермском крае рабочие мигранты избили ребенка за то, что он мешал работать

8 октября в сети появилась информация, что в городе Александровск (Пермский край) местные жители обвиняют трудовых мигрантов в том, что они избили мальчика. Момент ЧП на телефон сняла одна из девочек, которая была неподалеку. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Сейчас МВД проводит проверку.
Как рассказали родители, по словам их детей, строители обвинили ребят в поломке и пустили в ход кулаки. Также СМИ добавляет, что рабочие поймали одного из мальчиков и начали бить в живот и по лицу и бросать об землю. Одна из девочек, которая была рядом стала звать на помощь, а другая снимала происходящее на телефон.
В соцсетях один из строителей стал оправдываться, что дети якобы уничтожили недавно уложенный бордюр. Также он утверждает, что они только держали мальчика и не били его. Родители ребенка написали заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.