Дело об избиении второклассника в школе Новосибирска переросло в уголовное

После конфликта в школе Новосибирска, когда малолетний ребенок получил перелом позвоночника, из-за чего он два месяца вынужден учиться из дома после полученной травмы, делом заинтересовался глава СКР. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.
- Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - сообщили в региональном управлении СКР 8 октября.
Как сообщал "Курьер.Среда", 23 сентября в школе №1 Новосибирска произошла драка, в которой старшеклассники причинили малолетнему ребенку телесные повреждения. Подростки мучили второклассника 20 минут - всю перемену. Но проходящие мимо педагоги не отреагировали на происходящее.
- В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В рамках расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц школы на предмет безопасности учащихся, порядка организации учебного процесса, в том числе и на переменах, - сообщили в СК.