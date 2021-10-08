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В Бердске пропал без вести 36-летний мужчина в красной кофте и синем жилете

11:29:0210/8/2021Фото: "Лиза Алерт"
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Со 2 октября ничего не известно об Андрее Филиппове, его разыскивают родственники, полиция и волонтеры.

В Бердске пропал Андрей Филиппов

Со 2 октября в Бердске ведутся поиски пропавшего без вести Андрея Филиппова. Он вышел из дома и больше его никто не видел. Его ищут полицейские, волонтеры и родственники.

Приметы мужчины: возраст — 36 лет, на момент исчезновения на нем были красная кофта и синяя безрукавка с капюшоном, также он был одет в чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки с разноцветными вставками.

Рост 161 сантиметр, телосложение плотное, волосы темные, глаза карие.

В случае, если у кого-то есть информация о местонахождении Андрея Филиппова, то ее следует сообщить по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно и бесплатно).

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пропал без вестипоиск человекаприметы Лиза Алерт
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