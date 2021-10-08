В Бердске пропал без вести 36-летний мужчина в красной кофте и синем жилете

Со 2 октября в Бердске ведутся поиски пропавшего без вести Андрея Филиппова. Он вышел из дома и больше его никто не видел. Его ищут полицейские, волонтеры и родственники.
Приметы мужчины: возраст — 36 лет, на момент исчезновения на нем были красная кофта и синяя безрукавка с капюшоном, также он был одет в чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки с разноцветными вставками.
Рост 161 сантиметр, телосложение плотное, волосы темные, глаза карие.
В случае, если у кого-то есть информация о местонахождении Андрея Филиппова, то ее следует сообщить по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно и бесплатно).