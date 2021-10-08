10-километровая пробка стоит на Бердском шоссе до Бердска из-за ремонта дороги

Вечером 8 октября на Бердском шоссе водители застряли в многокилометровой пробке. Причиной стал ремонт дороги.
Затор растянулся примерно на 10 км - он тянется почти от Юности до Нового поселка в Бердске, как свидетельствуют данные сервисов 2ГИС и «Яндекс.Карты».
Дорожники заняли ремонтной техникой целую полосу дороги. Как говорят очевидцы, рабочие срезают слой асфальта для укладки нового.
Все лето именно до этого места в Бердске пробки стояли по пятницам и в выходные - новосибирцы спешили на популярный пляж на Обском море.
Напомним, что все лето и осень ремонтируют Бердское шоссе, в том числе и на бердском участке трассы Р-256.