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СКР поддержал ужесточение наказания для педофилов вплоть до пожизненного заключения

12:06:4610/8/2021Фото: Pixabay
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В СКР следят за изменениями в законодательстве, особенно когда дело касается преступлений против несовершеннолетних.

В законодательство могут внести пожизненный срок для педофилов

Возможность увеличения наказания для педофилов рассматривается в настоящее время в широких аудиториях. Обсуждается ужесточение наказания для педофилов, которые однажды уже совершали преступление против несовершеннолетних. Принятие такого закона будет способствовать предупредительной практике уголовного права

В России каждый год расследуются по 50 преступлений и выносятся приговоры для лиц совершивших насилие в отношении несовершеннолетних, при этом у подсудимых уже есть судимость за аналогичное преступление.

В Тверской области расследуется дело о насильственных действиях 46-летнего мужчины в отношении несовершеннолетнего, при этом у данного подозреваемого уже есть судимость за подобные действия по отношению к дочери, которое было совершено в 2006 году.

- При этом в общем массиве преступлений против половой неприкосновенности в текущем году в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия. Вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным. И по сути для них не имеет значения, достиг ли ребенок 14 лет, или он незначительно старше. Это означает, что в случае преступного посягательства степень психического и физического травмирования несовершеннолетнего очень высока. В связи с этим Следственный комитет убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних, - сообщили в СКР.

Как сообщал "Курьер. Среда", в Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для насильников несовершеннолетних после того, ка к в последние месяцы по России прокатилась волна изнасилований и убийств детей.

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