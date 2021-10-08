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В Канаде произошла вспышка неизвестного заболевания мозга: уже шесть умерли и десятки заразились

3:09:1910/8/2021Фото: pixabay.com
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Среди симптомов загадочной болезни: замешательство и нечеткость мозга, необычное сочетание симптомов с тревогой, головокружением, галлюцинациями, болью, проблемами с памятью и прогрессирующей потерей подвижности.

вирус
Вспышка загадочной болезни: шесть человек погибли

Загадочная болезнь охватила канадскую провинцию Нью-Брансуик, поскольку было подтверждено, что шесть человек умерли и еще десятки заболели неизвестным заболеванием мозга.

По меньшей мере шесть человек умерли и еще 48 заболели загадочной болезнью в Нью-Брансуике, Канада. Многие сообщали, что чувствовали себя забывчивыми и легко сбивались с толку из-за странной болезни. Местные власти сейчас спешат узнать больше о загадочном прогрессирующем неврологическом синдроме, поскольку в настоящее время нет известной причины. Из шести человек, зарегистрированных как погибшие, их возраст колебался от 18 до 85 лет, пишет express.co.uk.

Наряду с замешательством и нечеткостью мозга люди также сообщали о необычном сочетании симптомов с тревогой, головокружением, галлюцинациями, болью, проблемами с памятью и прогрессирующей потерей подвижности - все это приводит к странным эффектам на мозг.

Начато расследование.

Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) забило тревогу о большой партии необычных неврологических случаев в регионе в конце прошлого года.

Агентство предоставило специализированную экспертизу на раннем этапе расследования, интерпретируя результаты диагностики и вскрытия.

Они работали с неврологом из Нью-Брансуика, чтобы определить определение случая для кластера.

По сообщению PHAC, расследование в настоящее время ведет провинция Нью-Брансуик, а роль федерального агентства - вспомогательная.

Но организация по безопасности пациентов Blood Watch выразила обеспокоенность.

Группа подчеркнула, что PHAC должна возглавить расследование, и призвала федеральное агентство «немедленно возобновить расследование первопричины» кластера.

В письме, адресованном федеральному министру здравоохранения Пэтти Хаджу и главному специалисту по общественному здравоохранению доктору Терезе Тэм в конце сентября, Blood Watch писали: «Семьи в Нью-Брансуике заслуживают ответов, подтверждаемых полной научной строгостью, о том, почему их семья члены погибли и почему пациенты заболевают из-за болезненных и изнурительных неврологических заболеваний ».

«Все научные исследования и исследования должны быть свободны от какого-либо политического вмешательства.

«Мы просим вас дать четкую директиву о том, что расследование должно продолжаться исключительно с научной точки зрения».

В настоящее время неизвестно, сколько людей пострадают и сколько умрут.

Одна девочка, заболевшая этой болезнью, сообщила, что ей приходится смотреть одни и те же телешоу по очереди, потому что она не может запоминать новую информацию.

Она также потеряла контроль над своими мышцами.

Д-р Альер Марреро, невролог, сказал: «Это территория, где нам нужно много делать в целом в науке, потому что нейродегенерация <вызывает> болезни нашего времени.

«У нас нет лекарства ни от одного из них».

Доктор Марреро видел несколько случаев заболевания в семьях, но не считает, что это генетический синдром.

Он сказал, что есть случаи, когда «биологически не связанные» пациенты живут вместе и имеют похожие симптомы.

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