В Канаде произошла вспышка неизвестного заболевания мозга: уже шесть умерли и десятки заразились

Загадочная болезнь охватила канадскую провинцию Нью-Брансуик, поскольку было подтверждено, что шесть человек умерли и еще десятки заболели неизвестным заболеванием мозга.
По меньшей мере шесть человек умерли и еще 48 заболели загадочной болезнью в Нью-Брансуике, Канада. Многие сообщали, что чувствовали себя забывчивыми и легко сбивались с толку из-за странной болезни. Местные власти сейчас спешат узнать больше о загадочном прогрессирующем неврологическом синдроме, поскольку в настоящее время нет известной причины. Из шести человек, зарегистрированных как погибшие, их возраст колебался от 18 до 85 лет, пишет express.co.uk.
Наряду с замешательством и нечеткостью мозга люди также сообщали о необычном сочетании симптомов с тревогой, головокружением, галлюцинациями, болью, проблемами с памятью и прогрессирующей потерей подвижности - все это приводит к странным эффектам на мозг.
Начато расследование.
Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) забило тревогу о большой партии необычных неврологических случаев в регионе в конце прошлого года.
Агентство предоставило специализированную экспертизу на раннем этапе расследования, интерпретируя результаты диагностики и вскрытия.
Они работали с неврологом из Нью-Брансуика, чтобы определить определение случая для кластера.
По сообщению PHAC, расследование в настоящее время ведет провинция Нью-Брансуик, а роль федерального агентства - вспомогательная.
Но организация по безопасности пациентов Blood Watch выразила обеспокоенность.
Группа подчеркнула, что PHAC должна возглавить расследование, и призвала федеральное агентство «немедленно возобновить расследование первопричины» кластера.
В письме, адресованном федеральному министру здравоохранения Пэтти Хаджу и главному специалисту по общественному здравоохранению доктору Терезе Тэм в конце сентября, Blood Watch писали: «Семьи в Нью-Брансуике заслуживают ответов, подтверждаемых полной научной строгостью, о том, почему их семья члены погибли и почему пациенты заболевают из-за болезненных и изнурительных неврологических заболеваний ».
«Все научные исследования и исследования должны быть свободны от какого-либо политического вмешательства.
«Мы просим вас дать четкую директиву о том, что расследование должно продолжаться исключительно с научной точки зрения».
В настоящее время неизвестно, сколько людей пострадают и сколько умрут.
Одна девочка, заболевшая этой болезнью, сообщила, что ей приходится смотреть одни и те же телешоу по очереди, потому что она не может запоминать новую информацию.
Она также потеряла контроль над своими мышцами.
Д-р Альер Марреро, невролог, сказал: «Это территория, где нам нужно много делать в целом в науке, потому что нейродегенерация <вызывает> болезни нашего времени.
«У нас нет лекарства ни от одного из них».
Доктор Марреро видел несколько случаев заболевания в семьях, но не считает, что это генетический синдром.
Он сказал, что есть случаи, когда «биологически не связанные» пациенты живут вместе и имеют похожие симптомы.