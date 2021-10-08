Плата за капремонт жилья вырастет на 25% с 1 января 2022 года - Мишустин подписал постановление

Постановление об увеличении тарифа на 25% подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на портале правовой информации.
Как говорится в постановлении, причиной повышения тарифа стал рост цен на стройматериалы. При этом в документе указано, что условием предела подъема тарифа на 25% должна стать цена договора, которая уложится в предельно допустимую постановлением норму. Также указано, что плата за коммунальные услуги не может превышать объема средств, которые выделяются управляющей компанией на капитальный ремонт
- Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора, — говорится в постановлении.
Повысить тарифы на капремонт предложили в Минстрой летом этого года, когда начали расти цены на стройматериалы по всей стране.
Ну и первая ласточка пошла. Дальше больше Господа. Вы этого заслужили.
Сейчас ежедневно будут " радостные" новости. Начало - электричество и капремонт...