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Плата за капремонт жилья вырастет на 25% с 1 января 2022 года - Мишустин подписал постановление

12:37:4310/8/2021Фото: Flickr
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Повысить тарифы на капремонт предложили в Минстрой летом этого года, когда начали расти цены на стройматериалы по всей стране.

Капремонт станет дороже для россиян

Постановление об увеличении тарифа на 25% подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в постановлении, причиной повышения тарифа стал рост цен на стройматериалы. При этом в документе указано, что условием предела подъема тарифа на 25% должна стать цена договора, которая уложится в предельно допустимую постановлением норму. Также указано, что плата за коммунальные услуги не может превышать объема средств, которые выделяются управляющей компанией на капитальный ремонт

- Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора, — говорится в постановлении.

Повысить тарифы на капремонт предложили в Минстрой летом этого года, когда начали расти цены на стройматериалы по всей стране.

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капремонтподорожание тарифацена за ЖКХПравительство РоссииМихаил Мишустин
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От редакции

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Узбек, 8 октября 2021 1:13:32
Правильно было повышать тем, кто Голосовал за ЕДРО! Так будет справедливо.
Ну и первая ласточка пошла. Дальше больше Господа. Вы этого заслужили.
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Аноним, 8 октября 2021 1:48:40
НВР:
Сейчас ежедневно будут " радостные" новости. Начало - электричество и капремонт...
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Николай, 8 октября 2021 1:50:34
Издевается господин. "Это даже хорошо, что сейчас нам плохо"-,слова из песни доктора Айбалита.
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