Сильнейшая магнитная буря октября 2021 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм

В октябре 2021 года ожидается серия магнитных бурь разной силы. Однако ближайший всплеск солнечной активности прогнозируется совсем скоро. Пожилым людям и метеопатам стоит быть предельно осторожными.
Когда пройдут октябрьские магнитные бури?
Следующая магнитная буря пройдет 10 октября. Она будет сравнительно сильной. Поэтому необходимо заранее подготовиться к ее наступлению. Также во второй половине этого месяца ожидается серия магнитных бурь: с 18 по 24 октября. Почти все из них будут слабыми, за исключением 22 числа, когда также пройдет мощный всплеск солнечной активности.
Кроме этого, слабые магнитные бури прогнозируются на 29, 30 и 31 октября.
Последствия магнитных бурь для здоровья
Наиболее частым симптомом магнитных бурь является головная боль. Но зачастую к этому прибавляются не менее вредные и неприятные последствия: головокружение, слабость, тахикардия, тошнота, повышенное давление. Кроме этого, магнитная буря может привести к опасным для жизни проблемам: обострению хронических заболеваний, а также инсульт и инфаркт.
Советы, чтобы пережить этот период как можно легче
Чтобы справиться с этим неблагоприятным временем, нужно быть готовым и следить за датой предстоящих бурь. Во-первых, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы приобрести необходимые лекарства. Во-вторых, необходимо отказаться от физического труда. В идеале нужно остаться дома. В-третьих, на время бурь нужно перестроить свой рацион и исключить вредную пищу: острое, жирное, алкоголь, таурин и кофеин. А также нужно давать организму время на отдых. Необходимо высыпаться.
Напомним, что сегодня, 8 октября, проходит мощная магнитная буря. О своем самочувствии на этот день написали наши читатели. Подробнее об этом читайте в нашем материале.