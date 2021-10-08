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"Военнослужащие страдали от прапорщика": После гибели солдат-срочников на Урале возбудили уголовное дело

1:21:5010/8/2021Фото: Wikimedia Commons
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Причиной возбуждения уголовного дела стали неуставные отношения. Пока в деле 6 эпизодов насилия над солдатами.

Прапорщика части, где погибли два солдата будут судить

Военная прокуратура провела проверку после гибели двух солдат в ЗАТО Свободный Свердловской области. После нее было принято решение о возбуждении уголовного дела о неуставных отношениях, которые процветают в части.

Фигурантом дела стал прапорщик, по вине которого страдали солдаты-срочники — об этом сообщил заместитель военного прокурора 24-й военной прокуратуры армии, подполковник юстиции Алексей Варчук.

- В этом подразделении творились такие вещи, которые однозначно являются преступными. Выявлено, что ряд военнослужащих страдали от этого прапорщика. За символические нарушения он бил солдат. Пока в деле шесть эпизодов, — рассказал Варчук для Е1.RU.

Как рассказал зампрокурора, он намерен найти еще пострадавших от действий указанного прапорщика и привлечь всех виновных к ответственности.

Как ранее писал «Курьер.Среда» в ЗАТО Свободный 27 сентября пропал 20-летний солдат-срочник Иван Катлинских. На следующий день, 28 сентября, его тело было обнаружено недалеко от одной из опор линий электропередач. Тогда сообщили, погибший пострадал от удара током.

На следующий день 29 сентября в той же военной части закрытого поселка Свободный было обнаружено тело 19-летнего солдата-срочника Михаила. По данным оборонного ведомства, перед тем как заступить в наряд, он покончил жизнь самоубийством.

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неуставные отношенияпрапорщикгибель солдат
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