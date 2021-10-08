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Две причины всплеска коронавируса назвал врач: Дети и мутации

1:04:5410/8/2021Фото: pixabay.com
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Следует усовершенствовать схему лечения, так как инкубационный период уменьшился и на третий-четвертый день уже отмечается тяжелое течение заболевания, из которого трудно выйти, считает Владислав Жемчугов.

Врач рассказал, что влияет на рост заболеваемости ковидом в России
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Рост заболеваемости коронавирусом в России растет из-за маленьких детей, которые являются активными переносчиками инфекции. Всплеск ковада также связан с мутацией вируса, который стал лучше адаптироваться и сопротивляться иммунитета, объяснил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Вирус тоже изменился, стали заболевать те люди, которые раньше не болели клинически, - то есть в более молодом возрасте. Поскольку упор в вакцинации был сделан на пожилых, пожилые многие вакцинировались, поэтому там меньше заболеваемость. Стали болеть более молодые и еще более младшая возрастная группа - они являются эффективными разносчиками вируса, болея легко и часто бессимптомно. И с этим тоже связан текущий рост заболеваемости. Но все равно это будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета, в том числе к текущим обновленным штаммам - до тех пор, пока все не переболеют или не будут вакцинированы", - цитирует доктора ТАСС.

Мутации коронавируса тоже влияют на рост заболеваемости.

"Новый штамм "дельта" уклоняется от иммунитета, созданного всеми вакцинами, созданными на основе первого "уханьского" штамма. Надо напомнить всем, что все имеющиеся на рынке вакцины созданы на основе "уханьского" штамма - первого, и его "шип"-белка", - отметил врач.

По его словам, эффективность вакцин против нового штамма снизилась, "те люди, которые уже переболели первым штаммом и давно, или вакцинированы давно - они могут болеть повторно, вот с этим связан рост заболеваемости".

Прививки от коронавируса являются очень важным фактором для снижения заболеваемости и защиты от ковида. Но следует усовершенствовать схему лечения, так как инкубационный период уменьшился и на третий-четвертый день уже отмечается тяжелое течение заболевания, из которого трудно выйти, добавил эксперт.

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заболеваемостькоронавирусмутацииинкубационный периодМихаил Мурашко
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