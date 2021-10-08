Пятиэтажка рухнула в Батуми: Под завалами слышны крики и стоны, там могут находиться 15 человек

В Батуми обрушился 5-этажный жилой дом, у которого не было аварийного состояния. В разборе завалов принимают активное участие жители дома. Под обломками здания находятся живые люди — слышны крики и стоны. С ними поддерживается связь — технике нельзя работать там.
На улице 26 Мая местные жители разбирают обломки пятиэтажного дома — они выстроились в цепь и предают из рук в руки все, что осталось от здания. Из-под завалов уже достали трех человек, среди которых новорожденный ребенок — все они доставлены в больницу.
Местные жители с гневом встретили руководство города. Они обвинили власти в том, что те дали разрешение на реконструкцию, которая и могла спровоцировать разрушение пятиэтажки. На это и. о. мэра города Лелу Сурманидзе заявила, что с 2016 года не выдавалось разрешений на надстройку здания. Также она заметила, что у нее нет информации о перестроениях в квартирах, которые могли производить жильцы.
На место происшествия выехал глава МВД Грузии, сообщает Sputnik Тбилиси.