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Пятиэтажка рухнула в Батуми: Под завалами слышны крики и стоны, там могут находиться 15 человек

1:43:0110/8/2021Фото: Sputnik / Stringer
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Причины разрушения пока неизвестны, все говорят, что дом не был аварийным. Жители выстроились в живую цепь, чтобы вручную разобрать завалы, куда нельзя проехать технике.

Под завалами обрушившегося дома могут находиться до 15 человек

В Батуми обрушился 5-этажный жилой дом, у которого не было аварийного состояния. В разборе завалов принимают активное участие жители дома. Под обломками здания находятся живые люди — слышны крики и стоны. С ними поддерживается связь — технике нельзя работать там.

На улице 26 Мая местные жители разбирают обломки пятиэтажного дома — они выстроились в цепь и предают из рук в руки все, что осталось от здания. Из-под завалов уже достали трех человек, среди которых новорожденный ребенок — все они доставлены в больницу.

Местные жители с гневом встретили руководство города. Они обвинили власти в том, что те дали разрешение на реконструкцию, которая и могла спровоцировать разрушение пятиэтажки. На это и. о. мэра города Лелу Сурманидзе заявила, что с 2016 года не выдавалось разрешений на надстройку здания. Также она заметила, что у нее нет информации о перестроениях в квартирах, которые могли производить жильцы.

На место происшествия выехал глава МВД Грузии, сообщает Sputnik Тбилиси.

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разрушение дома. люди под заваламиразбор обломков вручную
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