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08.10
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Запеканку с плесенью и крыс обнаружили в школьной столовой в Новосибирской области

2:04:2610/8/2021Фото: Курьер.Среда
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Прокурору поручено проверить школу №1 Колывани на предмет соблюдения законодательства об образовании.

Школьное питание - на особом контроле у властей

Прокуратура организовала проверку сообщений СМИ о нарушении законодательства об образовании в одной из школ Новосибирской области. Об этом 8 октября сообщили в облпрокуратуре.

Прокурору Колыванского района поручено организовать проверку размещенной в интернете информации о нарушениях в школе райцентра.

-По данным СМИ, учеников школы №1 в поселке Колывань кормили в школьной столовой на обеде запеканкой с плесенью. В столовой, по мнению родителей воспитанников, бегают крысы. Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил, - рассказали в надзорном ведомстве.

Как уточнили в региональной прокуратуре, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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