Запеканку с плесенью и крыс обнаружили в школьной столовой в Новосибирской области

Прокуратура организовала проверку сообщений СМИ о нарушении законодательства об образовании в одной из школ Новосибирской области. Об этом 8 октября сообщили в облпрокуратуре.
Прокурору Колыванского района поручено организовать проверку размещенной в интернете информации о нарушениях в школе райцентра.
-По данным СМИ, учеников школы №1 в поселке Колывань кормили в школьной столовой на обеде запеканкой с плесенью. В столовой, по мнению родителей воспитанников, бегают крысы. Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил, - рассказали в надзорном ведомстве.
Как уточнили в региональной прокуратуре, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.