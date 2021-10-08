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Чем опасна мощная луна в октябре 2021 года и что нужно обязательно сделать? Удачные и "черные" дни месяца накануне Суперлуния ноября

3:08:4110/8/2021Фото: Pixabay
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Луна крайне сильно влияет на жизнь человека. С помощью ее энергии можно проводить ритуалы, обряды и загадывать желания. Но существуют черные дни лунного календаря, которые опасны.

Полнолуние является не только удачным временем для проведения ритуалов, но и несет опасность для людей
Полнолуние является не только удачным временем для проведения ритуалов, но и несет опасность для людей

Многие люди знают, что Луна имеет огромное влияние на жизнь всех живых организмов, а также дает людям возможность воспользоваться своей силой для проведения ритуалов, загадывания желаний и выбора наиболее благоприятных дат для любого дела. Но не все слышали об опасностях такого влияния.

Чем опасна луна?

Ярки примером того, как плохо Луна влияет на человека — статистические данные уголовных преступлений, совершенных в период полной Луны. Эксперты пришли к выводу, что полнолуние делает людей злее. Также в США провели исследование, в результате которого выявили, что в полнолуние и ближайшие к нему дни в больницы обращается значительно больше людей.

Но это еще не все. Многие знают о лунном календаре, а также о его удачных и неудачных датах. Если заняться делом в неблагоприятный день, результат может расстроить.

Все это говорит о большом влиянии Луны, а также огромной опасности для каждого человека.

В какие дни октября и ноября луна наиболее опасна?

В октябре наименее благоприятными днями являются 15, 18, 20 и 29 числа.

В ноябре же, перед наступлением суперлуны, худшими днями являются 1, 4, 6, 9, 13, 6 и непосредственно день полнолуния — 19 ноября.

Какие дни считаются благоприятными?

Благоприятными днями для текущего месяца считаются 12, 13, 23, 27, 28 и 31 числа.

В ноябре же — 2, 3, 5, 10, 11, 17 и 18 ноября.

Что такое суперлуна?

Суперлуна, которая наступит 19 ноября, представляет из себя синтез затмения и полной луны. Такая связка обладает огромной энергией. В это время можно заняться проведением ритуалов. Однако нужно быть крайне аккуратным, так как сам по себе день не является благоприятным.

Напомним, завтра, 9 октября, отмечается Покровская родительская суббота. В нашем материале вы сможете узнать главные традиции и запреты этого праздника. А также то, как правильно зажигать поминальную свечу.

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опасностьлунный календарьполнолуние
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