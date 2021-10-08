Министром культуры Чечни назначили 22-летнюю дочь Рамзана Кадырова

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат назначена министром культуры республики. Об этом стало известно после сообщения спикера парламента республики Магомеда Даудова. Ранее дочь главы Чечни занимала пост первого замминистра культуры республики.
- Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами, - написал Даудов на своей официальной странице в Instagram.
Даудов отметил, что Айшат очень ответственно подходит к работе и поэтому она уже внесла "колоссальный вклад" в развитие разных культурных сфер — библиотек, домов культуры и театров.
22-летняя Айшат Кадырова на посту замминистра пробыла чуть более года - с сентября 2020. Ранее она возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью, который продавал одежду для мусульманок.
В начале 2020 года Айшат открыла ресторан Paris в здании бывшей библиотеки, закрытой в 2016 году. Решение о назначении дочери на пост замминистра в 2020 году Кадыров назвал взвешенным, принятым после предложения главы минкульта Чечни.