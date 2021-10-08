Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Министром культуры Чечни назначили 22-летнюю дочь Рамзана Кадырова

3:03:0710/8/2021Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
0

Айшат на посту замминистра пробыла чуть более года - с сентября 2020. Ранее она возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью, который продавал одежду для мусульманок.

Айшат Кадырова - министр культуры Чечни - старшая дочь главы республики

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат назначена министром культуры республики. Об этом стало известно после сообщения спикера парламента республики Магомеда Даудова. Ранее дочь главы Чечни занимала пост первого замминистра культуры республики.

- Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами, - написал Даудов на своей официальной странице в Instagram.

Даудов отметил, что Айшат очень ответственно подходит к работе и поэтому она уже внесла "колоссальный вклад" в развитие разных культурных сфер — библиотек, домов культуры и театров.

22-летняя Айшат Кадырова на посту замминистра пробыла чуть более года - с сентября 2020. Ранее она возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью, который продавал одежду для мусульманок.

В начале 2020 года Айшат открыла ресторан Paris в здании бывшей библиотеки, закрытой в 2016 году. Решение о назначении дочери на пост замминистра в 2020 году Кадыров назвал взвешенным, принятым после предложения главы минкульта Чечни.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
назначениеминистр культурыдочь главы республикиРамзан Кадыров
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Остальным что детям уготовлено?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как отдыхаем в 2022 году?
2:57:05 10/8/2021
Как отдыхаем в 2022 году?
БердскПФР разъяснил условия индексации пенсий и пособий в 2022 году жителями Бердска и Новосибирской области
2:46:20 10/8/2021
ПФР разъяснил условия индексации пенсий и пособий в 2022 году жителями Бердска и Новосибирской области
Азиза сомневается в смерти жены Прохора Шаляпина: Певица видит ее среди живых
2:20:48 10/8/2021
Азиза сомневается в смерти жены Прохора Шаляпина: Певица видит ее среди живых
Запеканку с плесенью и крыс обнаружили в школьной столовой в Новосибирской области
2:04:26 10/8/2021
Запеканку с плесенью и крыс обнаружили в школьной столовой в Новосибирской области
Как зажигать поминальные свечи на Покровскую родительскую субботу 9 октября в храме и дома?
2:00:41 10/8/2021
Как зажигать поминальные свечи на Покровскую родительскую субботу 9 октября в храме и дома?
Пятиэтажка рухнула в Батуми: Под завалами слышны крики и стоны, там могут находиться 15 человек
1:43:01 10/8/2021
Пятиэтажка рухнула в Батуми: Под завалами слышны крики и стоны, там могут находиться 15 человек
"Военнослужащие страдали от прапорщика": После гибели солдат-срочников на Урале возбудили уголовное дело
1:21:50 10/8/2021
"Военнослужащие страдали от прапорщика": После гибели солдат-срочников на Урале возбудили уголовное дело
Две причины всплеска коронавируса назвал врач: Дети и мутации
1:04:54 10/8/2021
Две причины всплеска коронавируса назвал врач: Дети и мутации
Сильнейшая магнитная буря октября 2021 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм
1:00:51 10/8/2021
Сильнейшая магнитная буря октября 2021 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм
Плата за капремонт жилья вырастет на 25% с 1 января 2022 года - Мишустин подписал постановление
12:37:43 10/8/2021
Плата за капремонт жилья вырастет на 25% с 1 января 2022 года - Мишустин подписал постановление