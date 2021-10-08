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Озимый чеснок в октябре 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки по лунному календарю

4:00:5210/8/2021Фото: Pixabay
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Лунный календарь способен выручить огородника и садовника в любой непонятной ситуации. Чтобы лук получился вкусным, его необходимо выращивать в благоприятные дни.

Чтобы лук получился сочным и хрустящим, его нужно растить в благоприятные дни лунного календаря
Чтобы лук получился сочным и хрустящим, его нужно растить в благоприятные дни лунного календаря

В октябре 2021 года множество благоприятных дней для выращивания лука в домашних условиях. Лук, посаженный в такие даты, обладает насыщенным вкусом, сочностью, а также он становится более хрустящим. Все это связано с энергией Луны, направленной в положительные русла. Однако стоит помнить, что существуют и неудачные дни, согласно лунному календарю. В них результат заведомо негативный.

Благоприятные дни для выращивания лука в октябре 2021 года

Заняться посадкой озимого лука в этом месяце лучше всего 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 октября. Во всех эти дни лук имеет все шансы стать невероятно вкусным и полезным.

Отметим, что лунный календарь работает круглый год и помогает во многих повседневных делах: от покраски и стрижки до уборки дома и проведения ритуалов.

Неудачные дни для посадки озимого лука

Неудачным временем для посадки лука является середина этого месяца: 10, 11, 14, 15, 19 и 20 числа. В эти дни о луке лучше забыть, иначе результат вас просто расстроит, а потраченные силы будут безвозвратно потрачены за зря.

Напомним, что завтра, 9 октября, отмечается праздник в честь апостола Иоанна Богослова. В нашем материале вы сможете узнать, почему святого похоронили в могиле в форме креста, а также, как это произошло.

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