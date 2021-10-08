Озимый чеснок в октябре 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки по лунному календарю

В октябре 2021 года множество благоприятных дней для выращивания лука в домашних условиях. Лук, посаженный в такие даты, обладает насыщенным вкусом, сочностью, а также он становится более хрустящим. Все это связано с энергией Луны, направленной в положительные русла. Однако стоит помнить, что существуют и неудачные дни, согласно лунному календарю. В них результат заведомо негативный.
Благоприятные дни для выращивания лука в октябре 2021 года
Заняться посадкой озимого лука в этом месяце лучше всего 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 октября. Во всех эти дни лук имеет все шансы стать невероятно вкусным и полезным.
Отметим, что лунный календарь работает круглый год и помогает во многих повседневных делах: от покраски и стрижки до уборки дома и проведения ритуалов.
Неудачные дни для посадки озимого лука
Неудачным временем для посадки лука является середина этого месяца: 10, 11, 14, 15, 19 и 20 числа. В эти дни о луке лучше забыть, иначе результат вас просто расстроит, а потраченные силы будут безвозвратно потрачены за зря.
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