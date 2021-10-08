Мальчики устроили секс-оргию под окнами школы по обоюдному согласию в Пермском крае

В Пермском крае ученики занялись групповым гей-сексом около местной школы. Нестандартная ситуация произошла в Лысьве, сообщает URA.RU со ссылкой на горожанина и видео, появившееся в Сети.
Местный житель поделился с изданием, что в закрытой беседе одной из групп в соцсети распространили порновидео. На записи несколько мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет занимаются сексом. При этом якобы происходит все это по обоюдному согласию. В подписи к видео сообщается, что снято действо прямо около лицея.
«Второй день город находится в шоке, так как он маленький, провинциальный, все друг друга знают. Родители в шоке, что происходит в школах», — рассказал горожанин.
Он добавил, что в некоторые городские школы после распространения ужасающего видео, которое позже удалили, приезжали полицейские.
В отделе СКР по Лысьве сообщили, что материал по данному инциденту зарегистрирован, проводится проверка.