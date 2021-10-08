Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки

Необычную операцию провели хирурги в Чечне. Они удалили 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки. Родители юной пациентки обратились к врачам, когда дочь начала жаловаться на боль в животе и тошноту после еды, сообщили 8 октября в пресс-службе республиканского министерства хздравоохранения.
При обследование доктора увидели в желудке девочки огромный ком свалявшихся волос и поставили диагноз «трихобезоар». Пациентке сделали операцию по удалению инородного предмета из желудка. Дело в том, что дети, страдающие этим недугом, не замечают, как жуют волосы и различные предметы.
Как отмечают врачи, волосы могут находиться в желудке человека несколько лет. И это угрожает серьезными последствиями. Дети "поедают" собственные волосы при стрессе из-за проблем в школе, в семье, поэтому необходима помощь специалистов, если родители заметили это.