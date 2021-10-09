Печаль светла - зажги свечу на Покровскую родительскую субботу: картинки для поминания любимых и дорогих людей

С Покровскою родительской субботой
Тебя спешу поздравить и сказать:
Оставь дела все, и заботы,
Нам время всех усопших поминать.
Пусть будут души их спокойны,
И пухом будет им земля.
Родители ведь только лучшего достойны,
Пускай хранят их нежно небеса.
В день Родительской субботы
Ты усопших поминай,
Отложи свои заботы,
Стол скромнее собирай.
В тихом храме панихиду
Не забудь ты отстоять
И за умерших молитву
Не ленись ты прочитать.
Пусть горят, мерцая, свечи,
По щеке слеза бежит,
Мы их будем помнить вечно,
Сердце образ сохранит.
На Покровскую субботу У икон зажги свечу, Помолись тотчас с охотой, Не скрывая скорбных чувств.
И пусть те, кого нет с нами,
Слышат шёпот добрых слов,
В высоте, за небесами
Нашу чувствуют любовь!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru