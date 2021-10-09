Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Трогательные картинки с памятью об усопших на Покровскую родительскую субботу 9 октября

7:45:5510/8/2021Фото: fresh-cards.ru
0

В Покровскую родительскую субботу, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших.

Покровская родительская суббота

Покровская суббота.
Пора нам помянуть
Всех тех, кого уж проводили
Мы в вечный, бесконечный путь.

Живет пускай святая память,
Пусть помогают нам они,
Пусть с неба тихо наблюдают,
Советы нам дают свои.

***

Мы в Покровскую субботу
Всех усопших помянем,
Вспомним их мы добрым словом,
С грустью праведной всплакнем.

Пусть легко там будет душам,
Мир им вечный и покой,
Свет они ведь в жизнях наших
Оставляют за собой.

Покровская родительская суббота

Покровская суббота нынче,
Ты помяни своих родных
И помолись тихонько в церкви
Смиренно, с нежностью о них.

Пускай они там отдыхают, Пускай спокойно будет им, Пусть нам они лишь помогают, Чтоб легче было жить живым.

***

Покровская суббота,
Пора нам вспомнить тех,
О ком сердца тоскуют,
Чей не услышим смех.

Звучит пускай молитва
И плачет пусть свеча,
Пускай рыдает сердце,
Растерянно стуча.

Они пускай услышат,
Пускай они простят,
Их души пусть над нами
Возвышенно парят.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиПокровская родительская суббота
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трогательные картинки с памятью об усопших на Покровскую родительскую субботу 9 октября
7:45:55 10/8/2021
Трогательные картинки с памятью об усопших на Покровскую родительскую субботу 9 октября
Побочные эффекты статинов: четыре цитрусовых, взаимодействие статинов с которыми может иметь серьезные последствия
7:00:13 10/8/2021
Побочные эффекты статинов: четыре цитрусовых, взаимодействие статинов с которыми может иметь серьезные последствия
Состояние Марка Цукерберга равно $116,9 млрд - серьезный сбой в Facebook не помешал богатству
6:30:39 10/8/2021
Состояние Марка Цукерберга равно $116,9 млрд - серьезный сбой в Facebook не помешал богатству
Из-за пандемии ковида более 140 000 детей в США потеряли одного родителя или опекуна
6:00:23 10/8/2021
Из-за пандемии ковида более 140 000 детей в США потеряли одного родителя или опекуна
Легкие сохраняют долговременную память о коронавирусе после выздоровления: новейшее исследование
5:30:22 10/8/2021
Легкие сохраняют долговременную память о коронавирусе после выздоровления: новейшее исследование
Минюст включил в список иноагентов журналистов «Дождя» и «Русской службы Би-би-си» , а также расследовательский проект Bellingcat
4:19:20 10/8/2021
Минюст включил в список иноагентов журналистов «Дождя» и «Русской службы Би-би-си» , а также расследовательский проект Bellingcat
Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки
4:06:49 10/8/2021
Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки
Озимый чеснок в октябре 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки по лунному календарю
4:00:52 10/8/2021
Озимый чеснок в октябре 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки по лунному календарю
Когда ставить вакцину в октябре 2021 года: лунный календарь уколов и инъекций с лучшими и худшими днями
4:00:45 10/8/2021
Когда ставить вакцину в октябре 2021 года: лунный календарь уколов и инъекций с лучшими и худшими днями
Болезнь Альцгеймера и коронавирус имеют общий генетический фактор риска
3:58:19 10/8/2021
Болезнь Альцгеймера и коронавирус имеют общий генетический фактор риска