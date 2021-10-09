Трогательные картинки с памятью об усопших на Покровскую родительскую субботу 9 октября

Покровская суббота.
Пора нам помянуть
Всех тех, кого уж проводили
Мы в вечный, бесконечный путь.
Живет пускай святая память,
Пусть помогают нам они,
Пусть с неба тихо наблюдают,
Советы нам дают свои.
***
Мы в Покровскую субботу
Всех усопших помянем,
Вспомним их мы добрым словом,
С грустью праведной всплакнем.
Пусть легко там будет душам,
Мир им вечный и покой,
Свет они ведь в жизнях наших
Оставляют за собой.
Покровская суббота нынче,
Ты помяни своих родных
И помолись тихонько в церкви
Смиренно, с нежностью о них.
Пускай они там отдыхают, Пускай спокойно будет им, Пусть нам они лишь помогают, Чтоб легче было жить живым.
***
Покровская суббота,
Пора нам вспомнить тех,
О ком сердца тоскуют,
Чей не услышим смех.
Звучит пускай молитва
И плачет пусть свеча,
Пускай рыдает сердце,
Растерянно стуча.
Они пускай услышат,
Пускай они простят,
Их души пусть над нами
Возвышенно парят.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru