Погода в Бердске 9 октября 2021: солнечные и теплые выходные обещают синоптики бердчанам

9 октября, бердчан порадует их субботний выходной.
В этот день ожидается солнечная теплая погода.
Утром воздух прогреется до + 5 градусов, а в обед отметки поднимутся до отметок +9, +10 градусов и на весь день установится ясная и без осадков погода. При этом подует южный ветер с порывами всего до 5,4 м/с. При относительной влажности воздуха 68%.
9 октября в народе отмечается день памяти преставления Иоанна Богослова.
Апостол Иоанн Богослов был одним из любимых учеников Иисуса Христа, а также автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета.
За свою жертвенную любовь и великую чистоту Иоанн Богослов был особенно любим Спасителем. Он присутствовал при воскресении дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня.
С этим праздником связано много традиций и примет. Наши предки в этот день пекли специальные пироги, которые не ели, а раздавали прохожим. Перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить хлеб.
В народе Иоанна Богослова также называют покровителем иконописцев. Поэтому в этот день православные просят его даровать им вдохновение.