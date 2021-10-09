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Погода в Бердске 9 октября 2021: солнечные и теплые выходные обещают синоптики бердчанам

11:30:2910/8/2021Фото: pixabay.com
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В этот день ожидается солнечная теплая погода.

С этим праздником связано много традиций и примет. Наши предки в этот день пекли специальные пироги, которые не ели, а раздавали прохожим

9 октября, бердчан порадует их субботний выходной.

В этот день ожидается солнечная теплая погода.

Утром воздух прогреется до + 5 градусов, а в обед отметки поднимутся до отметок +9, +10 градусов и на весь день установится ясная и без осадков погода. При этом подует южный ветер с порывами всего до 5,4 м/с. При относительной влажности воздуха 68%.

9 октября в народе отмечается день памяти преставления Иоанна Богослова.

Апостол Иоанн Богослов был одним из любимых учеников Иисуса Христа, а также автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета.

За свою жертвенную любовь и великую чистоту Иоанн Богослов был особенно любим Спасителем. Он присутствовал при воскресении дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня.

С этим праздником связано много традиций и примет. Наши предки в этот день пекли специальные пироги, которые не ели, а раздавали прохожим. Перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить хлеб.

В народе Иоанна Богослова также называют покровителем иконописцев. Поэтому в этот день православные просят его даровать им вдохновение.

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традицииприметы погода в Бердске 9 октября
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