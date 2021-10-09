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Что важно сделать живым в поминальный день Покровскую родительскую субботу 9 октября: какие знаки посылают нам усопшие из Царствия Божьего

1:30:4410/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Необходимо понимать, как трудно усопшим, которых не успели отпеть перед смертью.

Любовь умерших проявляется через небольшие знаки, которые мы можем заметить, если будем внимательно наблюдать за природой

9 октября все православные христиане отмечают Покровскую поминальную субботу. Установление этого дня связано с указом патриарха Иова 1592 года архиепископу Казанскому Ермогену. Указом предполагалось каждый год поминать православных воинов, павших при взятии Казани на Покров Пресвятой Богородицы в 1552 году. Сначала поминали павших воинов, а также тех, кто пострадал в этом сражении, после чего суббота стала поминальной для всех православных людей.

В этот день церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми, но и с усопшими, совершать в назначенные дни молитвенные поминовения тех, кто покинул нас в реальной жизни. Поскольку сами за себя, неочищенные от всех грехов усопшие, помолиться не могут. Остается надежда только на родных людей, которые остались в живых.

Необходимо понимать, как трудно усопшим, которых не успели отпеть перед смертью. Ведь у каждого из нас имеются грехи. И, если бы перед нашими глазами предстали врата вечности, то мы смогли бы увидеть, как миллионы душ протягивают руки живущим на земле, прося о помощи.

Для того чтобы облегчить страдания, помогает, как общая молитва в храме, так и от каждого верующего индивидуально. Умершие, услышав молитву о себе, почувствуют нашу любовь и заботу о них и ответят нам своей благодарной любовью.

Порой их любовь проявляется через небольшие знаки, которые мы можем заметить, если будем внимательно наблюдать за природой. Это могут быть бабочки (иногда стрекозы) или птицы. И чаще всего – это птица- красный кардинал. Стоит только присмотреться к представителям флоры и фауны, чтобы распознать простые знаки, посланные живым в качестве подтверждения того, что ваши умершие близкие в порядке, их души все еще находятся рядом.

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