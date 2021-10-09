Какой сегодня церковный праздник 9 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 9 октября 2021
Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России
Преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца
Народные праздники и приметы
Иван Богослов
По народному календарю в эту дату справляют кончину апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
В народе этого святого считают покровителем художников и иконописцев. В этот день к нему обращаются люди искусства с просьбой не лишить их вдохновения.
Также святого Иоанна почитают путешественники. Ему молятся перед дальней дорогой. У него просят защиты люди, которых в пути застала ночь. Странники верят, что святой оградит их от нечистой силы, которая живет на обочинах дорог.
Внезапный ветер среди затишья – к скорым осадкам.
Приметы
- Если в этот день дождь со снегом – в январе трижды ждите сильных оттепелей, солнечно и тепло – июнь будет дождливым и холодным.
- Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.
- Если выпадает снег, то зима наступит 21 ноября (на Михайлов день).
- Если с дерева лист не чисто опадет, будет строгая зима.
- Если лист ложится на землю вверх изнанкой – к урожаю.
Источник: my-calend.ru