Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 9 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5710/8/2021Фото: pixabay.com
0

По народному календарю в эту дату справляют кончину апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Внезапный ветер среди затишья – к скорым осадкам

Православные праздники 9 октября 2021

Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России
Преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца

Народные праздники и приметы

Иван Богослов
По народному календарю в эту дату справляют кончину апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В народе этого святого считают покровителем художников и иконописцев. В этот день к нему обращаются люди искусства с просьбой не лишить их вдохновения.

Также святого Иоанна почитают путешественники. Ему молятся перед дальней дорогой. У него просят защиты люди, которых в пути застала ночь. Странники верят, что святой оградит их от нечистой силы, которая живет на обочинах дорог.

Внезапный ветер среди затишья – к скорым осадкам.

Приметы

- Если в этот день дождь со снегом – в январе трижды ждите сильных оттепелей, солнечно и тепло – июнь будет дождливым и холодным.
- Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.
- Если выпадает снег, то зима наступит 21 ноября (на Михайлов день).
- Если с дерева лист не чисто опадет, будет строгая зима.
- Если лист ложится на землю вверх изнанкой – к урожаю.

Источник: my-calend.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникицерковные праздникиприметы какой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 9 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:57 10/8/2021
Какой сегодня церковный праздник 9 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
У Меган Маркл самая дорогая королевская процедура по уходу за кожей - «недоступна для многих»
11:00:19 10/8/2021
У Меган Маркл самая дорогая королевская процедура по уходу за кожей - «недоступна для многих»
Магнитная буря 9 октября 2021: какая защита лучше всего подходит против сильного геоудара, рассказываем
10:45:33 10/8/2021
Магнитная буря 9 октября 2021: какая защита лучше всего подходит против сильного геоудара, рассказываем
Лучший способ справиться с чувством вины у мамы, когда вашему ребенку поставят серьезный диагноз
10:30:07 10/8/2021
Лучший способ справиться с чувством вины у мамы, когда вашему ребенку поставят серьезный диагноз
Как не допустить корневой гнили у орхидей: советы эксперта
10:00:15 10/8/2021
Как не допустить корневой гнили у орхидей: советы эксперта
Полиция США раскрыла убийство 50-летней давности 17-летней девушки с помощью анализа ДНК
9:30:31 10/8/2021
Полиция США раскрыла убийство 50-летней давности 17-летней девушки с помощью анализа ДНК
Мужчина из Мэриленда убил брата фармацевта из-за вакцины против коронавируса
9:00:48 10/8/2021
Мужчина из Мэриленда убил брата фармацевта из-за вакцины против коронавируса
Mazda начала выпуск новых внедорожников с CX-50 производства Алабамы
8:30:14 10/8/2021
Mazda начала выпуск новых внедорожников с CX-50 производства Алабамы
Дефицит витамина D: как потреблять солнечный витамин, который является и гормоном - в каких продуктах содержится
8:00:40 10/8/2021
Дефицит витамина D: как потреблять солнечный витамин, который является и гормоном - в каких продуктах содержится
Трогательные картинки с памятью об усопших на Покровскую родительскую субботу 9 октября
7:45:55 10/8/2021
Трогательные картинки с памятью об усопших на Покровскую родительскую субботу 9 октября