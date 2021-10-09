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Покровская родительская суббота-2021: какую молитву читать, как поминать, по каким правилам стоять службу и посещать кладбище 9 октября

2:00:1310/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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В этот день верующие православные христиане посещают с утра церковную службу, ставят поминальную свечу и молятся об усопших.

Необходимо посетить в этот день кладбище, убрать листву, мусор, привести могилу в порядок

Родительская суббота – ежегодное событие для верующих христиан, которые чтят память умерших родных и близких людей. В году семь таких дней.
Перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы в воскресенье, ежегодно отмечается родительская суббота. Раньше этот день был особым только для родных, у которых есть погибшие при взятии Казани в 16 веке. Но со временем почтить умерших родственников по желанию может любой верующий.

9 октября верующие православные христиане посещают с утра церковную службу, ставят поминальную свечу и молятся об усопших. Если человек не может посетить храм, то можно помолиться дома. Для этого существуют специальные молитвы об усопших. священнослужители призывают вспоминать умерших родителей и родных только добрыми словами и хорошими воспоминаниями.

Также необходимо посетить в этот день кладбище, убрать листву, мусор, привести могилу в порядок. Обычно могилы убирают перед наступлением зимы. Кроме того, принято в родительскую субботу устраивать поминальную трапезу. Обычно это делают после возвращения домой из храма или кладбища. На трапезу зовут всех близких и родных. Тех, кто был знаком когда-то с умершим.

Как нельзя поминать усопших

- Запрещено поминать умерших с большим количеством алкоголя, особенно делать это на кладбище;

- Священнослужители призывают не оставлять на могилках еду или напитки;

- Не следует приносить искусственные цветы;

- В храмах существует запрет совершения панихиды по самоубийцам;

- Не следует в этот день впадать в сильную скорбь.

- Будучи на кладбище, нельзя шуметь и громко разговаривать.

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православиетрадициихристианствопраздникиПокровская родительская суббота
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