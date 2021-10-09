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Как понять, что усопшие слышат твои молитвы в Покровскую родительскую субботу 9 октября

2:30:0110/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Наши предки на Покровскую субботу угощали детей соседей конфетами, печеньем, пирогами, поскольку души их чисты и свободны от любого греха, поэтому они лучше поминали.

Души делают знаки, что услышали, через природные явления

9 октября православные христиане едут на кладбище, посещают храм, молятся дома за своих усопших родственников и близких людей. В этот день традиционно отмечается Покровская родительская суббота, накануне Покрова Пресвятой Богородицы. В 2021 году Покров приходится на четверг.

День Покрова ежегодно выпадает на 14 октября, эта дата не меняется. В субботу, которая предшествует Покрову, принято поминать родных, которые уже не с нами.

Считается, что умершие слышат молитвы родных людей, которые помогают им облегчить страдания, если человека не отпели перед смертью. Верующие христиане просят об их успокоении и прощении грехов. Обычно это делают на кладбище или посещают утреннюю службу в храме, где ставят свечи за усопших, а также подают записки для общей панихиды.

На кладбище могилы приводят в порядок, приносят цветы или венки. Наши предки на Покровскую субботу угощали детей соседей конфетами, печеньем, пирогами, поскольку души их чисты и свободны от любого греха, поэтому они лучше поминали.

Многие верят, что души умерших слышат молитвы. Они делают знаки, что услышали, через природные явления. Обычно – это может быть пронесший ветерок, бабочка, которая почему-то именно к вам садится на плечо или летает рядом. Также считают знаком, что ваша молитва услышана, появление красного кардинала. Эта птица означает, что пришло время восстановления наших жизненных сил.

Запреты на Покровскую родительскую субботу:

Не следует в этот день злоупотреблять спиртным, то есть напиваться.
Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся. При этом нужно попросить их помолиться за умерших.

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