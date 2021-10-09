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09.10
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Грешно ли работать 9 октября в Покровскую субботу?

3:00:5010/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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В этот день в православной церкви происходит поминовение усопших христиан, панихида, заупокойная служба, в субботу молятся об успокоении душ усопших.

На могилах приводят все в порядок, убирают листья, красят ограждения, кладут свежие цветы

Покровская родительская суббота – ежегодный церковный день памяти, который отмечается с давних времен. Указом от 25 февраля 1592 года, родительскую субботу установили в память о погибших во время штурма Казани.

Родительская суббота 9 октября зависит от дня Покрова Пресвятой Богородицы, который выпадает на 14 октября.

День Покрова всегда остается на месте, а Покровская суббота меняется ежегодно: обычно она приходится на самую последнюю субботу перед Покровом.

9 октября в православной церкви происходит поминовение усопших христиан, панихида и заупокойная служба. В субботу молятся об успокоении душ усопших.

В церковь христиане приносят и кладут в специальное место еду или деньги перед совершением литургии поминовения усопших. Потом эти продукты раздают нуждающимся или оставляют на нужды прихода.

На Покровскую родительскую субботу христиане, традиционно посещают кладбище. Приводят могилы в порядок, убирают листья, красят ограждения, кладут свежие цветы. Это делают специально перед наступлением зимы. После кладбища или посещения храма, родственники умерших собираются в семейном кругу и вспоминают тех, кто их покинул, читают молитву.

Священнослужители говорят, что в Покровскую субботу работать не запрещено. Особенно, если нужно убраться на могиле родственника. Конечно, желательно посетить в этот день церковь, отстоять службу, после чего ехать на кладбище или по своим делам.

В этот день лучше воздержаться от спиртного, особенно будучи на кладбище. Также в этот день нельзя ругаться, сквернословить, вспоминать плохим словом умершего и ругаться на него.

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традициипраздникипокров богородицыПокровская родительская суббота
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