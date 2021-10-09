Грешно ли работать 9 октября в Покровскую субботу?

Покровская родительская суббота – ежегодный церковный день памяти, который отмечается с давних времен. Указом от 25 февраля 1592 года, родительскую субботу установили в память о погибших во время штурма Казани.
Родительская суббота 9 октября зависит от дня Покрова Пресвятой Богородицы, который выпадает на 14 октября.
День Покрова всегда остается на месте, а Покровская суббота меняется ежегодно: обычно она приходится на самую последнюю субботу перед Покровом.
9 октября в православной церкви происходит поминовение усопших христиан, панихида и заупокойная служба. В субботу молятся об успокоении душ усопших.
В церковь христиане приносят и кладут в специальное место еду или деньги перед совершением литургии поминовения усопших. Потом эти продукты раздают нуждающимся или оставляют на нужды прихода.
На Покровскую родительскую субботу христиане, традиционно посещают кладбище. Приводят могилы в порядок, убирают листья, красят ограждения, кладут свежие цветы. Это делают специально перед наступлением зимы. После кладбища или посещения храма, родственники умерших собираются в семейном кругу и вспоминают тех, кто их покинул, читают молитву.
Священнослужители говорят, что в Покровскую субботу работать не запрещено. Особенно, если нужно убраться на могиле родственника. Конечно, желательно посетить в этот день церковь, отстоять службу, после чего ехать на кладбище или по своим делам.
В этот день лучше воздержаться от спиртного, особенно будучи на кладбище. Также в этот день нельзя ругаться, сквернословить, вспоминать плохим словом умершего и ругаться на него.