Полиция США раскрыла убийство 50-летней давности 17-летней девушки с помощью анализа ДНК

Полиция Айовы раскрыла холодное дело 50-летнего убийства 17-летней девушки с помощью ДНК-доказательств.
Полиция Сидар-Рапидс опознала убийцу Морин Брубейкер Фарли как Джорджа М. Смита, который умер в 2013 году в возрасте 94 лет, пишет foxnews.com.
24 сентября 1971 года двое мальчиков-подростков нашли тело Фарли в лесном ущелье на территории нынешнего парка Тейт Камминс. Она была частично одета без обуви. В отчете о вскрытии было установлено, что она подверглась сексуальному насилию и получила удар по голове, в результате чего произошел перелом черепа, который убил ее.
Мать Фарли, Мэри Брубейкер, долгое время подозревала Смита в этом, написав письмо в полицию через шесть месяцев после смерти дочери. Смит был знаком с Фарли в закусочной, где она работала. Он также работал в винном магазине рядом с ее квартирой.
Полиция допросила Смита в 1971 году, но у нее не было достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение ему или любому другому подозреваемому.
Технология ДНК, недоступная во время убийства Фарли, позволила полиции подтвердить, что Смит был убийцей Фарли.
Сестра Фарли, Лиза Шензель, сказала Fox News, что семья рада, что некоторые дела закрылись, но все еще злится, что ее убийца умер до того, как восторжествовала справедливость.
«У нас было некоторое время, чтобы привыкнуть к (дело раскрывается). Думаю, мы были в шоке. Затем, я думаю, мы пережили немного гнева, потому что ему было позволено жить своей жизнью, не столкнувшись с правосудием в этом мире, - сказал Шензель. «Может быть, мы не добились полного правосудия в этом мире, но я уверен, что он добился его в следующем».
Ассошиэйтед Пресс внесло свой вклад в этот отчет.