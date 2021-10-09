Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мужчина из Мэриленда убил брата фармацевта из-за вакцины против коронавируса

9:00:4810/8/2021,Джошуа Ретт МиллеФото: Тюрьма округа Аллегани | foxnews.com
0

Мать Бернхэма сообщила полиции, что он хотел поговорить со своим братом-фармацевтом о его роли в распространении вакцины против COVID-19: потому что думал, что тот «отравляет» людей, вводя вакцину.

Джеффри Бернхэм разыскивался в связи с гибелью своего брата, невестки и пожилой женщины до его ареста в Западной Вирджинии. (Тюрьма округа Аллегани)

Джеффри Бернхэм разыскивался в связи с гибелью своего брата, невестки и пожилой женщины.
Как свидетельствуют судебные документы, мужчина из Мэриленда убил своего брата-фармацевта, потому что думал, что «отравляет» людей, вводя вакцину против COVID-19, пишет foxnews.com.

Джеффри Бернхэм, который разыскивался в связи с гибелью своего брата, невестки и пожилой женщины, был арестован в пятницу в Западной Вирджинии после трех убийств на расстоянии более 100 миль друг от друга.
Об этом сообщает NBC News.

Копы нашли брата Бернхэма, 58-летнего Брайана Робинетта, и его невестку, 57-летнюю Келли Сью Робинетт, застреленных в прошлый четверг в их доме в Элликотт-Сити, штат Мэриленд.

Мать Бернхэма сообщила полиции, что он хотел поговорить со своим братом-фармацевтом о его роли в распространении вакцины против COVID-19, свидетельствуют судебные документы.

«Он хотел противостоять Брайану, когда правительство отравляло людей вакцинами от COVID», - сообщила WUSA мать Бернхэма полиции. «Он неоднократно заявлял:« Брайан что-то знает! »»
Мать Бернхема позвонила в полицию и сообщила им, что ее сын утверждал, что ФБР преследует их, что заставило ее беспокоиться о его психическом состоянии, как показывают предъявленные обвинительные документы.
За день до того, как якобы застрелив своего брата и невестку, 46-летний Бернхэм убил 83-летнюю Ребекку Рейнольдс, которая, по данным полиции, была найдена мертвой в своем доме в Камберленде с очевидными травмами. Как сообщает WUSA, Бернхэм украл ее Lincoln 2020 года, чтобы доехать до места второго преступления в двух часах езды.

Рейнольдс был одноклассником матери Бернхема.
Об этом сообщает NBC News.

Бернхэм, Камберленд, также якобы украл Corvette своего брата после убийств в прошлый четверг и остановился у кого-то дома, чтобы попросить бензин, сообщает NBC News. Он сказал домовладельцу, что его скоро увидят по телевизору и что его брат «убивает людей с помощью укола COVID», утверждают обвинения.
Прокуратура отказалась от комментариев в среду из-за продолжающегося расследования, сообщает NBC News.

Бернхэму предъявлено обвинение в убийстве и краже автомобиля в округе Аллегани, штат Мэриленд, и ему грозит дополнительное количество убийств в округе Ховард, штат Мэриленд. Он был арестован за рулем красного Corvette 2007 года своего брата, который он украл из своего дома после двойного убийства, сообщает WUSA.

Полиция сообщила, что внутри корвета было обнаружено ружье, и что все три жертвы стали мишенью Бернхэма, который остается под стражей без залога.
По данным NBC News, по состоянию на конец среды в судебных протоколах не было указано его адвоката.

Онлайн-сборщик средств, организованный для Келли и Брайана Робинетта, описал их как «красивых» членов своего сообщества, которые оставили после себя двоих детей.

«Эти средства помогут им управлять расходами, связанными с неожиданной потерей родителей,
- говорится на веб-сайте. - Присоединяйтесь к нам, чтобы отдать дань уважения наследию Келли и Брайана и поддержать их семью ».

Эта история была первоначально опубликована в New York Post.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийствокоронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

То ли ещё будет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мужчина из Мэриленда убил брата фармацевта из-за вакцины против коронавируса
9:00:48 10/8/2021
Мужчина из Мэриленда убил брата фармацевта из-за вакцины против коронавируса
Mazda начала выпуск новых внедорожников с CX-50 производства Алабамы
8:30:14 10/8/2021
Mazda начала выпуск новых внедорожников с CX-50 производства Алабамы
Дефицит витамина D: как потреблять солнечный витамин, который является и гормоном - в каких продуктах содержится
8:00:40 10/8/2021
Дефицит витамина D: как потреблять солнечный витамин, который является и гормоном - в каких продуктах содержится
Трогательные картинки с памятью об усопших на Покровскую родительскую субботу 9 октября
7:45:55 10/8/2021
Трогательные картинки с памятью об усопших на Покровскую родительскую субботу 9 октября
Побочные эффекты статинов: четыре цитрусовых, взаимодействие статинов с которыми может иметь серьезные последствия
7:00:13 10/8/2021
Побочные эффекты статинов: четыре цитрусовых, взаимодействие статинов с которыми может иметь серьезные последствия
Состояние Марка Цукерберга равно $116,9 млрд - серьезный сбой в Facebook не помешал богатству
6:30:39 10/8/2021
Состояние Марка Цукерберга равно $116,9 млрд - серьезный сбой в Facebook не помешал богатству
Из-за пандемии ковида более 140 000 детей в США потеряли одного родителя или опекуна
6:00:23 10/8/2021
Из-за пандемии ковида более 140 000 детей в США потеряли одного родителя или опекуна
Легкие сохраняют долговременную память о коронавирусе после выздоровления: новейшее исследование
5:30:22 10/8/2021
Легкие сохраняют долговременную память о коронавирусе после выздоровления: новейшее исследование
Минюст включил в список иноагентов журналистов «Дождя» и «Русской службы Би-би-си» , а также расследовательский проект Bellingcat
4:19:20 10/8/2021
Минюст включил в список иноагентов журналистов «Дождя» и «Русской службы Би-би-си» , а также расследовательский проект Bellingcat
Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки
4:06:49 10/8/2021
Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки