Мужчина из Мэриленда убил брата фармацевта из-за вакцины против коронавируса

Джеффри Бернхэм разыскивался в связи с гибелью своего брата, невестки и пожилой женщины.
Как свидетельствуют судебные документы, мужчина из Мэриленда убил своего брата-фармацевта, потому что думал, что «отравляет» людей, вводя вакцину против COVID-19, пишет foxnews.com.
Джеффри Бернхэм, который разыскивался в связи с гибелью своего брата, невестки и пожилой женщины, был арестован в пятницу в Западной Вирджинии после трех убийств на расстоянии более 100 миль друг от друга.
Об этом сообщает NBC News.
Копы нашли брата Бернхэма, 58-летнего Брайана Робинетта, и его невестку, 57-летнюю Келли Сью Робинетт, застреленных в прошлый четверг в их доме в Элликотт-Сити, штат Мэриленд.
Мать Бернхэма сообщила полиции, что он хотел поговорить со своим братом-фармацевтом о его роли в распространении вакцины против COVID-19, свидетельствуют судебные документы.
«Он хотел противостоять Брайану, когда правительство отравляло людей вакцинами от COVID», - сообщила WUSA мать Бернхэма полиции. «Он неоднократно заявлял:« Брайан что-то знает! »»
Мать Бернхема позвонила в полицию и сообщила им, что ее сын утверждал, что ФБР преследует их, что заставило ее беспокоиться о его психическом состоянии, как показывают предъявленные обвинительные документы.
За день до того, как якобы застрелив своего брата и невестку, 46-летний Бернхэм убил 83-летнюю Ребекку Рейнольдс, которая, по данным полиции, была найдена мертвой в своем доме в Камберленде с очевидными травмами. Как сообщает WUSA, Бернхэм украл ее Lincoln 2020 года, чтобы доехать до места второго преступления в двух часах езды.
Рейнольдс был одноклассником матери Бернхема.
Об этом сообщает NBC News.
Бернхэм, Камберленд, также якобы украл Corvette своего брата после убийств в прошлый четверг и остановился у кого-то дома, чтобы попросить бензин, сообщает NBC News. Он сказал домовладельцу, что его скоро увидят по телевизору и что его брат «убивает людей с помощью укола COVID», утверждают обвинения.
Прокуратура отказалась от комментариев в среду из-за продолжающегося расследования, сообщает NBC News.
Бернхэму предъявлено обвинение в убийстве и краже автомобиля в округе Аллегани, штат Мэриленд, и ему грозит дополнительное количество убийств в округе Ховард, штат Мэриленд. Он был арестован за рулем красного Corvette 2007 года своего брата, который он украл из своего дома после двойного убийства, сообщает WUSA.
Полиция сообщила, что внутри корвета было обнаружено ружье, и что все три жертвы стали мишенью Бернхэма, который остается под стражей без залога.
По данным NBC News, по состоянию на конец среды в судебных протоколах не было указано его адвоката.
Онлайн-сборщик средств, организованный для Келли и Брайана Робинетта, описал их как «красивых» членов своего сообщества, которые оставили после себя двоих детей.
«Эти средства помогут им управлять расходами, связанными с неожиданной потерей родителей,
- говорится на веб-сайте. - Присоединяйтесь к нам, чтобы отдать дань уважения наследию Келли и Брайана и поддержать их семью ».
Эта история была первоначально опубликована в New York Post.