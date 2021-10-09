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Mazda начала выпуск новых внедорожников с CX-50 производства Алабамы

8:30:1410/8/2021,Гэри Гастелу [Geri Gastelu]Фото: концерн Mazda
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Автопроизводитель также сообщил, что в следующем году он запустит подключаемый гибридный автомобиль.

CX-30 - самый маленький внедорожник Mazda

Mazda расширяет линейку внедорожников новыми моделями, основанными на архитектуре, ориентированной на производительность.
Автопроизводитель смещается в сторону более премиальной позиции и будет предлагать свои внедорожники только со стандартным полным приводом.

CX-50 поступит первым и будет представлен в ноябре перед началом производства в начале следующего года на новом заводе Mazda в Алабаме, который она делит с Toyota. CX-50 будет построен на той же платформе, что и существующий CX-5 японского производства, и первоначально будет продаваться вместе с ним, пишет foxnews.com.
После этого к модельному ряду добавятся среднеразмерный двухрядный CX-70 и трехрядный CX-90, последний заменит CX-9, и оба будут использовать новое шасси с рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и электроусилителем. это также станет основой для спортивного седана с задним приводом. Mazda заявила, что модели также будут предлагаться с подключаемым модулем.
в гибридных трансмиссиях и что он будет продавать более узкие версии под названием CX-60 и CX-80 в Европе и Азии.

Автопроизводитель также сообщил, что в следующем году он запустит подключаемый гибридный автомобиль, который использует роторный газовый двигатель в качестве расширителя запаса хода, хотя не подтвердил, будет ли он предлагаться в США.
где он только что выпустил ограниченный доступный кроссовер MX-30 EV с батарейным питанием, который имеет запас хода только на электричестве около 100 миль.

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