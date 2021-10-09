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09.10
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Иоанн Богослов: что обязательно сделать верующим 9 октября

4:00:5610/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Христианская традиция приписывает Иоанну авторство нескольких новозаветных произведений: Евангелие от Иоанна, Послания апостола Иоанна и Книгу Откровения.

В этот день всем верующим необходимо посетить храм

9 октября преставление Иоанна Богослова. Среди всех апостолов титул “Богослов” дарован только святому Иоанну, что свидетельствует о духовных высотах, им достигнутых, и глубине небесной мудрости, которой он был удостоен.

Святой Иоанн был сыном Саломеи и Зеведея – рыбака из Галилеи, у которого были довольно обширные владения с рабочими. Он был важным человеком в еврейской общине, имея доступ к первосвященнику.

Иоанн, который сначала был учеником Иоанна Крестителя, стал одним из любимых учеников Иисуса Христа. Будучи непоколебимым учеником Господа, он и его брат Иаков были призваны Иисусом после удачного улова рыбы в Галилейском море.

Христианская традиция приписывает Иоанну авторство нескольких новозаветных произведений: Евангелие от Иоанна, Послания апостола Иоанна и Книгу Откровения.

Согласно многим свидетельствам, Иоанн Богослов был сослан на Патмос во время правления императора Домициана. Там Иоанн написал откровение. И проповедовал среди жителей Евангелие, обратив многих язычников в христианскую веру.

Святой Иоанн Богослов умер естественной смертью, когда ему было 105 лет, во времена правления императора Траяна. Обстоятельства смерти апостола оказались необычными и даже загадочными. По его собственному настоянию апостола Иоанна похоронили заживо. На следующий день, когда гробницу раскопали, она оказалась пустой.

В этот день всем верующим необходимо посетить храм. Помолиться святому. Считается, что он помогает обрести веру, в учебе, при мучивших заболеваниях, помогает избавиться от вредящих жизни привычек. Для этого, в храме нужно поставить свечку Святому и простоять на службе все утро.

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православиехристианепраздникипреставление Иоанна Богослова
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