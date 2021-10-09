Побочные эффекты статинов: четыре цитрусовых, взаимодействие статинов с которыми может иметь серьезные последствия

Статины - это группа лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Холестерин ЛПНП часто называют «плохим холестерином», а статины снижают его выработку в печени. Однако недавнее исследование показало, что статины могут взаимодействовать с соединениями грейпфрутового сока, и в некоторых случаях это может вызывать серьезные побочные эффекты.
Определенные молекулы, содержащиеся в грейпфрутовом соке в природе, могут повышать уровень статинов в крови человека, что может «усугубить» их действие, пишет express.co.uk.
Небольшой стакан грейпфрутового сока может не иметь серьезных последствий.
Тем не менее, человек, принимающий статины, всегда должен поговорить с врачом, прежде чем употреблять грейпфрут или грейпфрутовый сок.
Однако в редких случаях грейпфрут и грейпфрутовый сок могут взаимодействовать со статинами, что приводит к опасным побочным эффектам.
Исследование показало, что соединения в грейпфруте препятствуют нормальному метаболизму статинов в организме, что увеличивает их концентрацию в крови человека.
Обычно, когда человек употребляет статины без грейпфрутового сока, фермент CYP3A расщепляет их в кишечнике и печени.
Этот процесс снижает количество статинов, попадающих в кровоток.
Однако фуранокумарины - соединения, которые естественным образом присутствуют в грейпфруте - убивают этот фермент и, следовательно, не дают ему расщеплять статины. Таким образом, организм поглощает из кишечника в кровоток больше статинов, чем обычно, что приводит к потенциально фатальным последствиям.
По данным исследовательской группы, более 85 лекарств могут взаимодействовать с этими соединениями в грейпфруте - не только статины.
Кроме того, другие цитрусовые могут содержать соединения с аналогичным взаимодействием. Это включает:
- Севильские апельсины
- Лаймы
- Помелос.
По данным NHS, человек, принимающий статины, может посоветоваться со своим терапевтом обо всех цитрусовых, которых следует избегать при приеме статинов.
Не все статины одинаковы с точки зрения их взаимодействия с грейпфрутом.
Некоторые типы статинов больше взаимодействуют с грейпфрутовым соком, чем другие, поэтому важно точно знать, какие лекарства вы принимаете.
Когда человек принимает определенные статины с грейпфрутом, его концентрация в крови может в несколько раз превышать нормальные концентрации других статинов.
Статины, которые, как правило, больше взаимодействуют с фуранокумаринами в грейпфрутовом соке, включают:
- Аторвастатин (липитор)
- Ловастатин (Мевакор)
- Симвастатин (Зокор).