Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Побочные эффекты статинов: четыре цитрусовых, взаимодействие статинов с которыми может иметь серьезные последствия

7:00:1310/8/2021,БЕН КЛАКСТОНУФото: pixabay.com
0

Некоторые типы статинов больше взаимодействуют с грейпфрутовым соком, чем другие, поэтому важно точно знать, какие лекарства вы принимаете.

Небольшой стакан грейпфрутового сока может не иметь серьезных последствий

Статины - это группа лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Холестерин ЛПНП часто называют «плохим холестерином», а статины снижают его выработку в печени. Однако недавнее исследование показало, что статины могут взаимодействовать с соединениями грейпфрутового сока, и в некоторых случаях это может вызывать серьезные побочные эффекты.
Определенные молекулы, содержащиеся в грейпфрутовом соке в природе, могут повышать уровень статинов в крови человека, что может «усугубить» их действие, пишет express.co.uk.

Небольшой стакан грейпфрутового сока может не иметь серьезных последствий.

Тем не менее, человек, принимающий статины, всегда должен поговорить с врачом, прежде чем употреблять грейпфрут или грейпфрутовый сок.

Однако в редких случаях грейпфрут и грейпфрутовый сок могут взаимодействовать со статинами, что приводит к опасным побочным эффектам.

Исследование показало, что соединения в грейпфруте препятствуют нормальному метаболизму статинов в организме, что увеличивает их концентрацию в крови человека.
Обычно, когда человек употребляет статины без грейпфрутового сока, фермент CYP3A расщепляет их в кишечнике и печени.

Этот процесс снижает количество статинов, попадающих в кровоток.

Однако фуранокумарины - соединения, которые естественным образом присутствуют в грейпфруте - убивают этот фермент и, следовательно, не дают ему расщеплять статины. Таким образом, организм поглощает из кишечника в кровоток больше статинов, чем обычно, что приводит к потенциально фатальным последствиям.

По данным исследовательской группы, более 85 лекарств могут взаимодействовать с этими соединениями в грейпфруте - не только статины.

Кроме того, другие цитрусовые могут содержать соединения с аналогичным взаимодействием. Это включает:


  • Севильские апельсины
  • Лаймы
  • Помелос.

По данным NHS, человек, принимающий статины, может посоветоваться со своим терапевтом обо всех цитрусовых, которых следует избегать при приеме статинов.

Не все статины одинаковы с точки зрения их взаимодействия с грейпфрутом.

Некоторые типы статинов больше взаимодействуют с грейпфрутовым соком, чем другие, поэтому важно точно знать, какие лекарства вы принимаете.

Когда человек принимает определенные статины с грейпфрутом, его концентрация в крови может в несколько раз превышать нормальные концентрации других статинов.

Статины, которые, как правило, больше взаимодействуют с фуранокумаринами в грейпфрутовом соке, включают:


  • Аторвастатин (липитор)
  • Ловастатин (Мевакор)
  • Симвастатин (Зокор).

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
холестеринстатинылипопротеинфуранокумарины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пьёте сок грейпфрута?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Побочные эффекты статинов: четыре цитрусовых, взаимодействие статинов с которыми может иметь серьезные последствия
7:00:13 10/8/2021
Побочные эффекты статинов: четыре цитрусовых, взаимодействие статинов с которыми может иметь серьезные последствия
Состояние Марка Цукерберга равно $116,9 млрд - серьезный сбой в Facebook не помешал богатству
6:30:39 10/8/2021
Состояние Марка Цукерберга равно $116,9 млрд - серьезный сбой в Facebook не помешал богатству
Из-за пандемии ковида более 140 000 детей в США потеряли одного родителя или опекуна
6:00:23 10/8/2021
Из-за пандемии ковида более 140 000 детей в США потеряли одного родителя или опекуна
Легкие сохраняют долговременную память о коронавирусе после выздоровления: новейшее исследование
5:30:22 10/8/2021
Легкие сохраняют долговременную память о коронавирусе после выздоровления: новейшее исследование
Минюст включил в список иноагентов журналистов «Дождя» и «Русской службы Би-би-си» , а также расследовательский проект Bellingcat
4:19:20 10/8/2021
Минюст включил в список иноагентов журналистов «Дождя» и «Русской службы Би-би-си» , а также расследовательский проект Bellingcat
Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки
4:06:49 10/8/2021
Врачи извлекли 3-килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки
Озимый чеснок в октябре 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки по лунному календарю
4:00:52 10/8/2021
Озимый чеснок в октябре 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки по лунному календарю
Когда ставить вакцину в октябре 2021 года: лунный календарь уколов и инъекций с лучшими и худшими днями
4:00:45 10/8/2021
Когда ставить вакцину в октябре 2021 года: лунный календарь уколов и инъекций с лучшими и худшими днями
Болезнь Альцгеймера и коронавирус имеют общий генетический фактор риска
3:58:19 10/8/2021
Болезнь Альцгеймера и коронавирус имеют общий генетический фактор риска
Балкон рухнул с матерью и дочерью в Вольске: СК возбудил уголовное дело
3:50:06 10/8/2021
Балкон рухнул с матерью и дочерью в Вольске: СК возбудил уголовное дело