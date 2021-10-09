14 октября – празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего: что такое Хитон и Столп и где они находятся? История и традиции праздника христиан

Праздник в честь Хитона (Ризы) Господа и Животворящего Столпа - это праздник в честь Собора Свети-Цховели двенадцати Апостолов. Свети-Цховели — переводится как "Животворящий Столп". И празднуется 14 октября ежегодно. Хитон – это по – латыни "Риза" Господа – бесшовная одежда Иисуса Христа, в которой Он прибыл в древности в столицу Грузии, Мцхету.
По грузинской легенде, во время распятия Иисуса раввин Элиоз, потомок еврейских поселенцев в Иберии, находился в Иерусалиме. Он поверил в Христа и купил бесшовный хитон Господень у одного из воинов получившего святыню по жребию. увез его в свой родной город Мцхета, отдав своей сестре Сидонии, которая умерла после того, как узнала о Распятии Иисуса. Ее похоронили с Хитоном в руках.
У этого события есть предыстория: когда римские солдаты прибивали нашего Спасителя к Кресту на Голгофе, мать Элиоза чудесным образом слышала каждый удар молота. Она в страхе воскликнула: “Прощай, еврейское величество! Ибо, поскольку вы убили своего Спасителя и Искупителя, отныне вы стали своими собственными врагами!” С этими словами она испустила последний вздох.
История столпа
Равноапостольная Святая Нина рассказала о Христе и хитоне еврейскому первосвященнику, а также грузинскому императору Мириану, которые уверовали в Господа. После чего построили храм на том месте, где была захоронена Сидония с хитоном в руках. На месте захоронения вырос сильный, крепкий кедр, который они распилили, чтобы использовать в качестве опоры для фундамента главного купола церкви, но у строителей не получилось поднять ее вертикально.
Ранним утром Ангел Господень оказался рядом с колонной и поднял ее в воздух, а затем опустил на место основания. Из кедрового пня исходил ароматный мирр. Таким образом, Ангел Господень показал где был захоронен Хитон Господень. Чудесное событие заметили верующие жители Мцхеты. После чего вместо деревянной церкви возвели большой каменный собор Свети-Цховели.