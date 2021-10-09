У Меган Маркл самая дорогая королевская процедура по уходу за кожей - «недоступна для многих»

Согласно новому исследованию дерматологов, у Меган Маркл самый дорогой уход за кожей по сравнению с Кейт Миддлтон.
Женщинам королевской семьи не привыкать к косметическим процедурам, и их режимы ухода за кожей очень дороги. Дерматологи в Vera Clinic изучили процедуры ухода за кожей членов королевской семьи, чтобы выявить, какие продукты использовались и какие процедуры были самыми дорогими. Было обнаружено, что у Меган Маркл была самая дорогая королевская процедура по уходу за кожей, которая, как сообщается, оценивалась в 619,97 фунтов стерлингов.
Кейт Миддлтон заняла второе место с рутиной, которая обошлась чуть больше половины Меган, 312,68 фунтов стерлингов.
Они основаны на утверждениях, сделанных в ходе исследований используемых продуктов.
Однако герцогини не подтвердили точный распорядок ухода за кожей.
Самый дорогой продукт в репертуаре Меган - увлажняющая сыворотка для лица Kate Somerville Quench всего за 68 фунтов стерлингов.
Герцогиня Сассекская использует несколько ключевых продуктов, чтобы поддерживать ее кожу в идеальном состоянии, и, как и Кейт, ее продукты варьируются от бюджетных до сверхдорогих.
Масло чайного дерева - одно из ее обязательных атрибутов всего за 4,99 фунта стерлингов, наряду с массажем щек и подбородка и уходом за лицом Николой Джосс за 350 фунтов стерлингов, которые, по ее словам, «в основном лепят ваше лицо изнутри».
Другие продукты, которые использовала герцогиня, согласно исследованию дерматологов Vera Clinic , включают ее увлажняющий солнцезащитный спрей Nivea Sun Immediate Protection за 5,99 фунтов стерлингов, а также отшелушивающее средство Tatcha Rice Enzyme Powder за 57,50 фунтов стерлингов.
Сообщается, что Меган также использует успокаивающую масляную сыворотку Decleor Aromessence Rose D 'Orient Soothing Oil Serum, которая стоит 50 фунтов стерлингов, и Caudalie Permier Cru Precious Oil, стоимость которой составляет 52 фунта стерлингов.
По сообщениям, герцогиня также использует средство для ухода за губами Fresh Sugar Advanced Therapy за 21,50 фунтов стерлингов, а также покупает ежедневные очищающие салфетки Biore за 9,99 фунтов стерлингов.
Дерматолог Мехмет Гёкер рассказал Express.co.uk о том, как сделать кожу такой же гладкой и сияющей, как у Меган и Кейт.
Мехмет сказал: «У Меган в косметичке огромный ассортимент товаров, от бюджетных до очень дорогих.
«На мой взгляд, одним из наиболее полезных продуктов является масло чайного дерева - по совпадению, самое дешевое из имеющихся продуктов.
«Масло чайного дерева можно использовать для сушки пятен благодаря его противовоспалительным и антимикробным свойствам. Также считается, что он успокаивает покраснение, отек и воспаление кожи.
«Его можно использовать для исчезновения шрамов от прыщей, успокоения сухой кожи и экземы, а также для ускорения заживления ран и порезов.
«Уход за лицом Николы Джосса, стоящий на другом конце шкалы цен в 350 фунтов стерлингов, - это фантастический способ отточить мышцы лица и уменьшить задержку воды и отечность лица.
«Однако при такой цене это недоступно для многих; Вы можете делать массаж лица и на себе! »
Самый дорогой продукт, который, как сообщается, использует Кейт, - это маска серебряного пчелиного яда Heaven от Деборы Митчелл, стоимостью 86,50 фунтов стерлингов.
Говорят, что герцогиня Кембриджская присягает продуктами Карин Херцог. Масло шиповника - жизненно важная часть ее ухода за кожей, стоимость которой составляет 19,50 фунтов стерлингов.
Также сообщалось, что ей нравятся маски для лица с пчелиным ядом от английского косметолога Деборы Митчелл, которые стоили колоссальные 86,50 фунтов стерлингов.
Фланель от White Company за 5 фунтов стерлингов и увлажняющий крем Nivea за 4,99 фунтов стерлингов - более скромные составляющие ее ухода за кожей.
Среди других продуктов, которые, как утверждается, использовала герцогиня, - увлажняющий крем Karin Herzog Day Protection SPF за 44 фунта стерлингов, очищающий гель Karin Herzog за 39 фунтов стерлингов и кислородный крем для лица Karin Herzog за 48 фунтов стерлингов.
Также сообщается, что Кейт использует эликсир для сна Beauty Sleep Elixir от Beuti Skincare, который стоит 65,69 фунтов стерлингов.
Мехмет продолжил: «Хотя может возникнуть соблазн потратиться на дорогие увлажняющие средства, чтобы предотвратить появление морщин, чаще всего более дешевые бренды справляются со своей задачей не хуже!
«Кейт считает, что увлажняющий крем Nivia является ее дневным кремом, и использует более дорогие сыворотки и маски в дополнение к этому.
«Она также ежедневно использует солнцезащитный крем Karin Herzog SPF на лице, который жизненно важен для защиты кожи от солнечных лучей; отказ от использования SPF в конечном итоге приведет к появлению солнечных пятен и морщин ».