Современные имена для девочек, родившихся осенью и зимой

Дети родившиеся наделены внутренней красотой и внешним очарованием. Эти люди чрезвычайно мотивированы и достигают больших высот в своей карьере благодаря своей обольстительной индивидуальности и чувству дипломатичности. Особенно твердые и решительные, они добросердечны и их привлекают конкурентоспособные личности. Однако они могут легко поддаваться влиянию других-одна из их негативных черт. Известные своей учтивой и очаровательной индивидуальностью, они легко заводят много друзей и любят общаться, обладая природной мудростью.
Для того чтобы характер полностью гармонировал с осенней датой рождения девочки, необходимо сделать правильный выбор имени. Для этого мы подобрали несколько современных женских имен, которые подходят по характеру к осенним детям.
Агата
Это имя пришло из Древней Греции и образовалось от слова "агатос", что означает "хороший", "добрый" человек. Некоторые исследователи считают его вариантом мужского имени Агапий (Агапит), производного от греческого “агапе” — “любовь”. Также существует вариант происхождения названия от полудрагоценного камня агат. В древности считали, что агат - это камень здоровья, благополучия и долголетия, поэтому значение имени Агат соответствует представлениям древних людей о благополучии и здоровье.
Ева
Имя Ева еврейского происхождения. Оно произошло от имени Хава, что означает – дышать или жить. В современном мире это название означает как “подвижный”, “животворящий". По легенде, это имя носила первая женщина на Земле. В последнее время, оно стало популярно в России и сейчас, из-за своей красоты и необычности.
Зоя
Имя Зоя пришло в европейские страны из византийской культуры в эпоху раннего христианства. Образованное от древнегреческого Зоя - означает жизнь. Девушка полностью соответствует этой ценности — она жизнерадостна и женственна. История имени связана с православием. В древние времена это не было широко распространено. Прежде всего, в женских православных монастырях так снова стригли женщин, которых постригли в монахини.
Александра
Имя Александра — женская форма от имени греческого происхождения Александра, означает — защитник народа, мужественный, надежный. Это название пришло из Греции. Сильное и властное звучание этого имени создает образ хозяйки, солидной и независимой. Александра стремится к истине, и добивается своего.