Состояние Марка Цукерберга равно $116,9 млрд - серьезный сбой в Facebook не помешал богатству

Марк Цукерберг - американский медиа- и интернет-предприниматель, владелец и соучредитель Facebook. Но какова его чистая стоимость?
Марк Цукерберг - соучредитель и владелец Facebook, которому также принадлежат Instagram и WhatsApp. 4 октября произошел серьезный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, затронувший миллионы людей. Но сколько у молодого предпринимателя в банке?
Согласно Forbes, состояние Марка Цукерберга составляет 116,9 миллиарда долларов, что составляет около 85 миллиардов фунтов стерлингов, пишет express.co.uk.
Марк - самый молодой из 100 самых богатых людей мира.
Но как молодой предприниматель заработал столько денег?
Состояние Марка объясняется его акциями на Facebook.
Марк изучал психологию и информатику в Гарварде, где считался вундеркиндом в области программирования.
В 2004 году он создал Facebook из своей комнаты в общежитии в Гарварде.
Вместе с одноклассниками Дастином Московицем, Крисом Хьюзом и Эдуардо Савериным он запустил Thefacebook, который впоследствии стал крупнейшей социальной сетью.
В 2010 году, когда Facebook достиг 500 миллионов пользователей, Марк Цукерберг стал одним из самых богатых людей в мире.
Удивительно, но у Марка годовая зарплата составляет 1 доллар.
Многие владельцы многомиллионных компаний, такие как Цукерберг, платят себе низкие зарплаты, чтобы увеличить прибыль компании.
В 2012 году доля Facebook составляла всего 38 долларов.
В том же году социальная платформа для обмена фотографиями и видео Instagram была приобретена Facebook за 1 миллиард долларов.
Спустя несколько лет, в 2018 году, продажи акций компании составили 5,3 миллиарда долларов. В 2019 году Марк продал акций Facebook на 1,86 миллиарда долларов.
В 2014 году Facebook купил систему обмена сообщениями и социальную сеть WhatsApp за 16 миллиардов долларов.
На момент написания акция в Facebook стоила 325 долларов.
Марк женат на Присцилле Чан, студентке Гарварда, с которой он познакомился на вечеринке в рамках братства.
Цукерберг и Чан в настоящее время владеют недвижимостью на сумму 200 миллионов долларов, включая 700 акров на Гавайях, несколько домов в Пало-Альто и особняк в Сан-Франциско.
Однако их главный дом - скромный дом площадью 5 000 квадратных футов в Пало-Альто, который он купил в 2011 году за 7 миллионов долларов.
Но Марку принадлежит много других объектов недвижимости в Соединенных Штатах.
У миллиардера есть два дома на Гавайях стоимостью 100 миллионов долларов и особняк на озере Тахо за 59 миллионов долларов.