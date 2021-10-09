Торжественные открытки на Преставление Апостола Иоанна Богослова 9 октября

Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об имени предателя.
***
В день Иоанна Богослова
Склонив главу, войдите в храм,
Пусть в этот праздник власть над словом
Евангелист подарит вам!
Пусть озарит вас вдохновенье,
Чтоб ощутив призыв благой,
Сумели выразить волненье
Вы стихотворною строкой! ©
Дарует исцеление
Смиренный ученик
В молитве Откровения,
На строках древних книг.
Пусть каждое издание,
Несет в себе посыл,
добро, любовь и знание,
Чтоб дух ваш не остыл. ©
***
Возлюбленный апостол Иисуса,
Смиренный Иоанн то Богослов
День памяти сегодня отмечает.
Он первым призван был в число учеников.
И в жизни много он воссоздал чуда,
Смертельный яд его не победил.
Он был целителем и помогал он людям.
Жизнь Господа в Евангелии отразил. ©
Источник: supertosty.ru, azbyka.ru