Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Торжественные открытки на Преставление Апостола Иоанна Богослова 9 октября

2:15:4510/9/2021Фото: azbyka.ru
0

День Иоанна Богослова отмечается дважды в году: 9 октября по новому стилю – в день кончины святого апостола, и 21 мая – в день, когда на его могиле на протяжении многих столетий происходят чудеса.

Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

Апо­стол Иоанн был осо­бен­но лю­бим Спа­си­те­лем за жерт­вен­ную лю­бовь и дев­ствен­ную чи­сто­ту. По­сле сво­е­го при­зва­ния апо­стол не рас­ста­вал­ся с Гос­по­дом и был од­ним из трех уче­ни­ков, ко­то­рых Он осо­бен­но при­бли­зил к Се­бе. Свя­той Иоанн Бо­го­слов при­сут­ство­вал при вос­кре­ше­нии Гос­по­дом до­че­ри Иа­и­ра и был сви­де­те­лем Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня на Фа­во­ре. Во вре­мя Тай­ной Ве­че­ри он воз­ле­жал ря­дом с Гос­по­дом и по зна­ку апо­сто­ла Пет­ра, при­ник­нув к гру­ди Спа­си­те­ля, спро­сил об име­ни пре­да­те­ля.

***

В день Иоанна Богослова
Склонив главу, войдите в храм,
Пусть в этот праздник власть над словом
Евангелист подарит вам!
Пусть озарит вас вдохновенье,
Чтоб ощутив призыв благой,
Сумели выразить волненье
Вы стихотворною строкой! ©

Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

Дарует исцеление
Смиренный ученик
В молитве Откровения,
На строках древних книг.
Пусть каждое издание,
Несет в себе посыл,
добро, любовь и знание,
Чтоб дух ваш не остыл. ©

***

Возлюбленный апостол Иисуса,
Смиренный Иоанн то Богослов
День памяти сегодня отмечает.
Он первым призван был в число учеников.
И в жизни много он воссоздал чуда,
Смертельный яд его не победил.
Он был целителем и помогал он людям.
Жизнь Господа в Евангелии отразил. ©

Источник: supertosty.ru, azbyka.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиПреставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рекордный рост цен на непродовольственные товары прогнозируют в России до конца 2021 года
2:17:21 10/9/2021
Рекордный рост цен на непродовольственные товары прогнозируют в России до конца 2021 года
Торжественные открытки на Преставление Апостола Иоанна Богослова 9 октября
2:15:45 10/9/2021
Торжественные открытки на Преставление Апостола Иоанна Богослова 9 октября
БердскКрупный пожар в Бердске уничтожил частный дом, гараж и Honda Civic в ночь на 9 октября
2:01:44 10/9/2021
Крупный пожар в Бердске уничтожил частный дом, гараж и Honda Civic в ночь на 9 октября
Покровская родительская суббота-2021: какую молитву читать, как поминать, по каким правилам стоять службу и посещать кладбище 9 октября
2:00:13 10/9/2021
Покровская родительская суббота-2021: какую молитву читать, как поминать, по каким правилам стоять службу и посещать кладбище 9 октября
Что важно сделать живым в поминальный день Покровскую родительскую субботу 9 октября: какие знаки посылают нам усопшие из Царствия Божьего
1:30:44 10/9/2021
Что важно сделать живым в поминальный день Покровскую родительскую субботу 9 октября: какие знаки посылают нам усопшие из Царствия Божьего
Строжайшие запреты на Покровскую родительскую субботу 9 октября и как молиться за усопших
1:15:08 10/9/2021
Строжайшие запреты на Покровскую родительскую субботу 9 октября и как молиться за усопших
Иван Богослов: кого спасает от нечисти 9 октября и в любой другой день Божий странник. Традиции и приметы народного праздника
1:00:13 10/9/2021
Иван Богослов: кого спасает от нечисти 9 октября и в любой другой день Божий странник. Традиции и приметы народного праздника
Печаль светла - зажги свечу на Покровскую родительскую субботу: картинки для поминания любимых и дорогих людей
12:45:54 10/9/2021
Печаль светла - зажги свечу на Покровскую родительскую субботу: картинки для поминания любимых и дорогих людей
БердскПогода в Бердске 9 октября 2021: солнечные и теплые выходные обещают синоптики бердчанам
11:30:29 10/8/2021
Погода в Бердске 9 октября 2021: солнечные и теплые выходные обещают синоптики бердчанам
У Меган Маркл самая дорогая королевская процедура по уходу за кожей - «недоступна для многих»
11:00:19 10/8/2021
У Меган Маркл самая дорогая королевская процедура по уходу за кожей - «недоступна для многих»