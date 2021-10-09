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09.10
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Милые лечащие открыточки на День российской гомеопатии 9 октября

2:45:3510/9/2021Фото: Поздравляем!
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В 2004 году во время проведения 2-го Российского гомеопатического Съезда было принято решение о ежегодном праздновании Дня российской гомеопатии во вторую субботу октября.

День гомеопата в России

Много трав целебных есть,
И в России их не счесть.
И лекарствами по праву
Назвать можно эти травы.
С днем гомеопатии
Поздравляю тебя я!
Не болеть тебе желаю,
Не болеют пусть друзья.
Завари чай из ромашки,
Мяты горсточку вложи,
И пускай прекрасной будет
И здоровой твоя жизнь!

***

В день гомеопатии желаю
Не болеть тебе ни грамма!
Ну, а если что случится -
Чай из трав заварит мама!
Ведь таблеточки на травах -
Тоже штука классная,
И начнется у тебя
Снова жизнь прекрасная!
Не трави себя таблетками,
Что сделаны из химии,
И тогда даже на вид
Станешь ты красивее!

День гомеопата в России

С днем гомеопатии российской!
Познакомься ты с ней близко!
Сам ее употребляй
И другим ты помогай!
Лекарем тебе хорошим
Я желаю нынче стать,
Отварами и настойками
Своих близких исцелять!
Ждет тебя пускай успех
В такой медицине,
Пусть при помощи нее
Отменят вакцины!

***

Для тебя в гомеопатии день
Поздравленья лучшие!
Не ходили чтоб болезни
Вокруг тебя тучами!
И таблеток покупать
В аптеке не надо,
Травы тоже помогают,
В них ищи отраду.
Пускай будет у тебя
Здоровое тело,
А гомеопатии всегда ты
Можешь верить смело!

День гомеопата в России

Наш родной гомеопат,
Поздравляю с твоим днём!
Тебя, кто верит в результат,
Без «побочностей» притом.
От души желаю век
Чтобы долгим, славным был,
И чтоб каждый человек
К терапии приходил,
Лишь такой, что не калечит,
Печень, если что-то лечит.
Пусть сменяются года
Процветанья навсегда!

Источник: zedra.ru

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